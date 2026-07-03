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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la sartén de cerámica más barata del mercado: por menos de 8 euros

Una oferta irrepetible

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de toallas más barato del mercado: disponible por menos de 9 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de toallas más barato del mercado: disponible por menos de 9 euros

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Daniel Cid

Si necesitas renovar los enseres de la cocina, en Action tienen la sartén de cerámica más barata del mercado. Te costará menos de 8 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.

Se trata de una sartén de cerámica con un diámetro de 20 centímetros que puedes adquirir en varios colores, verdegris topo y blanco.

Sartén

Sartén / Action

Un producto apto para todas las fuentes de calor y equipado con un mango termoaislante. Además, están elaboradas con aluminio 100% reciclado.

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Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta sartén tiene un precio de 7,95 euros.

Fuente: La Nueva España

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