Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la sartén de cerámica más barata del mercado: por menos de 8 euros
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Daniel Cid
Si necesitas renovar los enseres de la cocina, en Action tienen la sartén de cerámica más barata del mercado. Te costará menos de 8 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.
Se trata de una sartén de cerámica con un diámetro de 20 centímetros que puedes adquirir en varios colores, verde, gris topo y blanco.
Un producto apto para todas las fuentes de calor y equipado con un mango termoaislante. Además, están elaboradas con aluminio 100% reciclado.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta sartén tiene un precio de 7,95 euros.
Fuente: La Nueva España
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