Ahorra en tu rutina capilar: cuándo sí y cuándo no merece la pena ir al salón de belleza

La mayoría de los usuarios acuden a la peluquería periódicamente para realizarse cortes o tratamientos que no tendrían ningún problema en hacer en su propia casa si le perdieran el miedo a la tijera. Sin embargo, no siempre está justificado tirar de las manualidades, a veces compensa ir a un salón y asegurarse de que no te van a hacer un destrozo en la cabeza.

La diferencia está en el grado de dificultad, en la precisión que necesites, y en casos como las decoloraciones, en los conocimientos previos necesarios. Aquí tienes una pequeña guía para saber cuándo merece la pena acudir a la peluquería y cuándo puedes apañarte en casa.

Repaso de puntas y flequillo

El caso del repaso de las puntas y/o mantenimiento del flequillo es uno de los más claros: no merece la pena ir a la peluquería para realizarse un corte tan sencillo. Con mucha paciencia, buena vista y unas tijeras afiladas podrás hacer este mantenimiento que es casi mensual. En el caso del flequillo será especialmente fácil y agradecerás haber aprendido a dejarlo a tu estilo, ya que así no tendrás que ir al salón cada dos semanas.

Cambios de look

Si lo que quieres es hacerte un cambio de look, el consejo más acertado es que no arriesgues. Tanto por los conocimientos técnicos necesarios como por la recomendación que puedas necesitar por parte de un profesional, es una de esas ocasiones en las que merece la pena dejarse asesorar.

Tinte y decoloraciones

En el caso de los tintes convencionales, podrás apañarte en casa, pero si lo que estás buscando es una decoloración, es muy importante que acudas a un profesional. El pelo, sobre todo en la raíz, es muy sensible a este tipo de químicos, y es muy fácil quemarse la melena en el proceso. Lo más recomendable es acudir a un centro de confianza en el que tengan nociones de lo que puede o no soportar tu pelo.