Adiós a la cal y a las marcas de agua: el truco de esta "tiktoker" para limpiar tus grifos te dejará sin palabras

Limpiar algunas superficies se puede convertir en un dolor de cabeza bien por lo inaccesibles que resultan o porque se vuelven a ensuciar con rapidez. Ante este problema, la creadora de contenido de limpieza Alicia Martínez ha dado con tres soluciones que te ahorrarán tiempo y dolores de cabeza. La primera de ellas te dejará sin palabras: pasando la cera de una vela por la superficie de tus grifos, podrás crear una película que repelerá la cal y las gotas de agua, de tal forma que los grifos no se mancharán tan fácilmente.

Esa es solo una de sus maravillosas soluciones, ya que en su vídeo también comparte un método infalible para limpiar los bordes de puertas, rodapiés, cuadros o espejos, y una manera muy fácil de limpiar de forma efectiva los raíles de la ventana. Además de fáciles, sus trucos resultan muy efectivos, ya que consigue que las superficies queden mucho más relucientes de lo que quedarían si se limpiaran de forma convencional.

Menos es más: el minimalismo en la limpieza

A la hora de limpiar, es importante tener claro que no es necesario que en tu armario de productos haya botellas infinitas. A veces, basta con agudizar el ingenio y, utilizando trucos como los que Alicia ofrece en su perfil, ahorrarte algunos euros en productos que resultan totalmente innecesarios. Al fin y al cabo, limpiar y hacer espacio para terminar acumulando productos de limpieza puede resultar un sinsentido.

En redes sociales, puedes encontrar infinitos portales en los que buscar inspiración para limpiar tu casa de forma minimalista.