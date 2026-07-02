La regla de oro para ahorrar combustible cuando vas de viaje

Cuando se prepara un viaje en coche, casi todo el mundo piensa en la ruta, las maletas, el alojamiento o la hora de salida. Pero hay un detalle que puede marcar una gran diferencia en el gasto final: la forma de conducir. Y ahí aparece la regla de oro para ahorrar combustible: mantener una velocidad constante y evitar los acelerones innecesarios.

Puede parecer un consejo simple, pero es uno de los más eficaces. En carretera, el coche consume mucho más cuando se le obliga a acelerar de golpe, frenar continuamente y volver a recuperar velocidad. Cada acelerón brusco es como abrir un pequeño grifo de gasolina o diésel. Por eso, una conducción suave, anticipada y estable puede ayudarte a llegar al destino gastando menos sin necesidad de ir excesivamente lento.

Consejos finales para ahorrar combustible en vacaciones Mantén una velocidad constante y evita acelerones bruscos. Anticípate al tráfico para frenar menos y aprovechar la inercia. Revisa la presión de los neumáticos antes de salir. No cargues el coche con peso innecesario. Retira bacas o cofres si no los vas a usar. Usa el aire acondicionado con moderación. Planifica la ruta para evitar atascos y rodeos. Compara precios de gasolineras, pero sin desviarte demasiado.

La clave está en mirar lejos, no solo al coche de delante. Si ves una retención, una rotonda, una pendiente o un cambio de velocidad, conviene levantar el pie antes, dejar que el coche aproveche la inercia y evitar frenazos de última hora. Cuanto menos tengas que pisar fuerte el acelerador después, menos combustible gastarás.

Lucía Feijoo Viera

En autopista

En autovía o autopista, mantener una velocidad moderada también ayuda. A partir de ciertos ritmos, el consumo se dispara porque el coche tiene que vencer más resistencia al aire. Ir un poco más rápido puede ahorrar apenas unos minutos, pero aumentar bastante el gasto. Muchas veces, la diferencia entre conducir de forma nerviosa o hacerlo con suavidad no se nota tanto en la hora de llegada como en el depósito.

La mejor forma de ahorrar combustible en un viaje no está en hacer una sola cosa, sino en sumar pequeños gestos durante todo el trayecto. Y el más importante es claro: conducir suave sale más barato

También conviene revisar el coche antes de salir. Los neumáticos con presión baja hacen que el vehículo consuma más, porque ofrecen más resistencia. Llevar el maletero lleno de cosas innecesarias también aumenta el peso y obliga al motor a trabajar más. Y si se colocan cofres, bacas o portabicicletas sin necesidad, el coche pierde aerodinámica y gasta más, especialmente en carretera.

El aire acondicionado

El aire acondicionado merece capítulo aparte. En verano es necesario usarlo, pero no hace falta convertir el coche en una nevera. Una temperatura razonable, ventilar antes de arrancar si el coche ha estado al sol y evitar llevar las ventanillas bajadas a alta velocidad pueden ayudar a contener el consumo.

Otra forma de ahorrar es planificar bien la ruta. Evitar atascos, rodeos, carreteras con demasiadas paradas o entradas innecesarias en ciudad puede reducir kilómetros y combustible. A veces la ruta más corta no es la más económica si obliga a frenar, acelerar o atravesar zonas congestionadas.

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Y, por supuesto, repostar con cabeza. Comparar precios antes de salir, localizar gasolineras más económicas en ruta y no esperar a estar en reserva puede evitar pagar más de la cuenta. Eso sí, no siempre compensa desviarse muchos kilómetros solo por ahorrar unos céntimos por litro: el trayecto extra también consume.