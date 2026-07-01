La velocidad ideal para gastar menos combustible y ahorrar en cada viaje
Mantener un ritmo constante al volante puede reducir el consumo de carburante y ayudar a disminuir el gasto en desplazamientos
El consumo de combustible de un vehículo depende de múltiples factores, pero la velocidad de circulación es uno de los más determinantes. Diversos organismos especializados en movilidad y eficiencia energética coinciden en que conducir a velocidades moderadas y constantes favorece un menor gasto de carburante, especialmente en trayectos largos por carretera.
A medida que aumenta la velocidad, el motor necesita realizar un mayor esfuerzo para vencer la resistencia del aire, lo que se traduce en un incremento del consumo. Por este motivo, circular de forma estable y evitar acelerones o frenazos innecesarios puede contribuir a mejorar la eficiencia del vehículo.
Conducción eficiente para ahorrar
Los expertos en conducción eficiente suelen señalar que moverse en torno a los 90-100 kilómetros por hora, siempre respetando los límites de velocidad de cada vía, permite encontrar un equilibrio entre tiempo de viaje y consumo de combustible en muchos vehículos. No obstante, la velocidad más eficiente puede variar según el modelo, el tipo de motor y las condiciones de la carretera.
Además de controlar la velocidad, otras medidas como mantener una presión adecuada en los neumáticos, reducir el peso innecesario del vehículo y realizar un mantenimiento periódico también ayudan a disminuir el gasto de carburante.
Adoptar hábitos de conducción eficiente no solo puede suponer un ahorro económico a largo plazo, sino que también contribuye a reducir las emisiones asociadas al transporte por carretera.
- Incendio en una casa de Moraleja del Vino: Hallado muerto en el interior el vecino que la habitaba
- Dos jornaleros extranjeros denuncian maltrato físico, psicológico, vejaciones y falta de manutención en una empresa agrícola de Zamora
- El pueblo de Castilla y León donde nació Herminio Ramos: Siglos de historia a los que se suma el legado del cronista
- El empresario denunciado por explotar a migrantes deniega indemnizaciones de 8.000 euros: 'Es mucho dinero
- Abezames, el pueblo de Zamora cuya asociación cultural tiene más socios que habitantes: 'Queremos demostrar que los municipios pequeños estamos llenos de vida
- La 'historia interminable' de una carretera en Zamora: 32 años de espera para su renovación integral
- Un herido en Coreses tras chocar un camión y un turismo en la N-122
- Zamora despide a Herminio Ramos con una sonora ovación a las puertas de San Ildefonso