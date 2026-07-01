La velocidad ideal para gastar menos combustible y ahorrar en cada viaje

El consumo de combustible de un vehículo depende de múltiples factores, pero la velocidad de circulación es uno de los más determinantes. Diversos organismos especializados en movilidad y eficiencia energética coinciden en que conducir a velocidades moderadas y constantes favorece un menor gasto de carburante, especialmente en trayectos largos por carretera.

A medida que aumenta la velocidad, el motor necesita realizar un mayor esfuerzo para vencer la resistencia del aire, lo que se traduce en un incremento del consumo. Por este motivo, circular de forma estable y evitar acelerones o frenazos innecesarios puede contribuir a mejorar la eficiencia del vehículo.

Conducción eficiente para ahorrar

Los expertos en conducción eficiente suelen señalar que moverse en torno a los 90-100 kilómetros por hora, siempre respetando los límites de velocidad de cada vía, permite encontrar un equilibrio entre tiempo de viaje y consumo de combustible en muchos vehículos. No obstante, la velocidad más eficiente puede variar según el modelo, el tipo de motor y las condiciones de la carretera.

Además de controlar la velocidad, otras medidas como mantener una presión adecuada en los neumáticos, reducir el peso innecesario del vehículo y realizar un mantenimiento periódico también ayudan a disminuir el gasto de carburante.

Adoptar hábitos de conducción eficiente no solo puede suponer un ahorro económico a largo plazo, sino que también contribuye a reducir las emisiones asociadas al transporte por carretera.