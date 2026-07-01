Cómo sacarle el máximo partido a tu bañador viejo antes de tirarlo

Un bañador viejo no siempre tiene que acabar directamente en la basura. Aunque haya perdido color, elasticidad o ya no siente como antes, todavía puede tener más usos de los que parece. La clave está en distinguir si aún puede servir para bañarse o si ha llegado el momento de darle una segunda vida fuera del agua.

Si el bañador conserva bien la forma, no transparenta y las costuras siguen firmes, puede reservarse para planes menos exigentes: bajar a la piscina, ir a un río, tomar el sol en casa o usarlo en días en los que no importa tanto que esté perfecto. Muchas veces dejamos de usar un bañador porque ya no está “como nuevo”, pero todavía puede ser útil para momentos informales.

También puede convertirse en una prenda práctica para hacer deporte en el agua, clases de aquagym o actividades donde prima la comodidad sobre la estética. En esos casos, un bañador viejo puede evitar gastar uno nuevo en usos más intensivos, especialmente si va a estar expuesto a cloro, sol o lavados frecuentes.

Otra opción es reutilizarlo como prenda interior para la playa o la piscina. Si la parte de arriba está bien, puede combinarse con otro bikini o bañador. Si la parte de abajo sigue en buen estado, puede servir como recambio. Mezclar piezas permite alargar la vida de prendas que por separado ya no usaríamos tanto.

Si el tejido ya no sirve para vestir, todavía puede aprovecharse. La tela de los bañadores suele ser elástica y resistente, por lo que puede usarse para hacer pequeñas fundas, bolsas para guardar ropa mojada, protectores para objetos delicados o incluso coleteros si se corta en tiras. No quedará como una pieza profesional, pero puede resolver pequeños usos domésticos.

Claves Si aún no transparenta ni se deforma, úsalo para piscina, río o planes informales. Reserva los bañadores nuevos para ocasiones en las que quieras que estén perfectos. Combina partes de bikinis o bañadores para aprovechar piezas sueltas. Reutiliza la tela para fundas, bolsas pequeñas, coleteros o protecciones. No lo sigas usando si ha perdido elasticidad, se descose o queda incómodo. Acláralo siempre tras el baño y sécalo a la sombra para alargar su vida útil.

También puede servir como trapo para tareas concretas, aunque no absorbe igual que el algodón. Puede utilizarse para limpiar objetos que no necesiten mucha absorción, proteger superficies al guardar cosas o envolver pequeños artículos en una maleta.

La humedad de los bañadores o el aumento de la sudoración aumentan un 50% el riesgo de sufrir una infección ginecológica. / LOZ

Eso sí, hay un momento en el que conviene retirarlo definitivamente: si el bañador transparenta, tiene la goma vencida, se descose, se deforma al mojarse o resulta incómodo. En ese caso, seguir usándolo puede acabar siendo más un problema que una solución.

Antes de tirarlo, piensa si todavía puede servir para algo: muchas veces el ahorro está en estirar un poco más lo que ya tienes

Más duración

Para que los bañadores duren más, conviene aclararlos con agua fría después de cada uso, especialmente si han estado en contacto con cloro o sal. También es mejor secarlos a la sombra, no retorcerlos con fuerza y evitar dejarlos húmedos durante horas dentro de una bolsa.

Un bañador viejo puede parecer una prenda sin salida, pero todavía puede ahorrar compras, servir para usos secundarios o transformarse en algo práctico. Antes de tirarlo, merece la pena preguntarse si puede tener una última temporada o una segunda vida en casa.