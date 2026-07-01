Lo que puedes ahorrar si utilizas el transporte público dos días por semana
Sustituir parte de los desplazamientos en coche por autobús, tren o metro puede reducir el gasto mensual en combustible y mantenimiento
Cada vez más personas buscan fórmulas para reducir sus gastos cotidianos sin renunciar a la movilidad. Una de las opciones más sencillas es utilizar el transporte público dos días por semana en lugar del vehículo privado, una decisión que puede ayudar a disminuir el desembolso destinado a combustible y otros costes asociados al automóvil.
El ahorro dependerá de factores como la distancia recorrida, el precio de los carburantes o las tarifas de transporte de cada ciudad. Sin embargo, dejar el coche en casa algunos días permite reducir el consumo de combustible y el desgaste de elementos como neumáticos, frenos o aceite, lo que puede traducirse en un menor gasto a largo plazo.
Menos kilómetros, menos costes
Además del ahorro económico, utilizar el transporte público de forma habitual contribuye a reducir el número de kilómetros recorridos por el vehículo particular. Esta menor utilización puede retrasar algunas operaciones de mantenimiento y prolongar la vida útil de determinados componentes.
Otro aspecto a tener en cuenta es que muchos municipios y administraciones ofrecen abonos y descuentos que permiten abaratar aún más los desplazamientos diarios. A ello se suma la posibilidad de evitar gastos relacionados con aparcamientos o zonas de estacionamiento regulado.
Incorporar el transporte público a la rutina semanal, aunque solo sea durante dos días, puede convertirse en una medida eficaz para controlar el presupuesto familiar y reducir algunos de los costes más habituales asociados al uso del coche.
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