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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de vaso más potente y que tiene megadescuento: velocidad variable para un mejor control de la textura

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la riñonera de Lidl ideal para este verano: tiene un 20 por ciento de descuento

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la riñonera de Lidl ideal para este verano: tiene un 20 por ciento de descuento

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E.F.

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que garantiza los mejores resultados y que promete conquistar a los más exquisitos culinarios. Se trata de la batidora de vaso que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas: disponible por tan solo 61,90 euros.

¿Qué ofrece?

Gracias a su tecnología TriAction se evitan punto ciegos y los ingredientes viajan directamente a la zona de batido. Para un mayor control en el proceso de elaboración, cuenta con velocidades variables con función Pulse, que permite seleccionar el ritmo de triturado para alcanzar una textura mucho más precisa.

Para los clientes más exigentes, la batidora está compuesto por unas cuchillas de posición elevada que garantizan un flujo y circulación eficiente para obtener los mejores resultados. Otro de sus puntos fuertes es la seguridad, el artículo está diseñado por un cristal termorresistente que una vez la batidora alcance máxima potencia no tendrá riesgo por choque térmico.

El fabricante indica que todas las piezas son aptas para el lavavajillas y se pueden desmontar fácilmente. Sin duda, la solución definitiva para preparar salsas, bebidas heladas, sopas y muchas más recetas en un abrir y cerra de ojos y con las mejores garantías.

Batidora / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente batidora que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

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