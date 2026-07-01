Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el microondas más barato del mercado: disponible por solo 41,99 euros
Una oportunidad única si necesitas renovar tu cocina
Daniel Cid / A. O.
Si necesitas renovar la cocina, no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el microondas más barato del mercado, por solo 41,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Se trata de un microondas Silvercrest en color plateado que tiene una capacidad de 17 litros, una potencia de entrada de 1.100 vatios y una potencia de salida de 700 vatios, además de 6 niveles de potencia.
Con este microondas podrás calentar y descongelar, además tiene un manejo intuitivo con mando giratorio para ajustar el tiempo y la potencia.
Tiene una duración ajustable de 0 a 30 minutos y un temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este microondas puede ser tuyo por solo 41,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
Cuida bien tu microondas
Para cuidar bien el microondas y alargar su vida útil, conviene limpiarlo con frecuencia y evitar que los restos de comida se acumulen en las paredes o en el plato giratorio. Un truco sencillo es calentar durante unos minutos un recipiente apto con agua y unas gotas de limón o vinagre, dejar que el vapor ablande la suciedad y después pasar una bayeta suave. También es importante no introducir recipientes metálicos, tapar los alimentos para evitar salpicaduras, no hacerlo funcionar vacío y revisar que la puerta cierre correctamente. Con una limpieza regular y un uso adecuado, el microondas se mantiene más higiénico, evita malos olores y funciona mejor durante más tiempo.
Fuente: La Nueva España
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