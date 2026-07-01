Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el asiento elevador para coche que garantiza máxima seguridad: disponible por 12,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección infantil que llamará a la calma de los padres más preocupados por la seguridad de sus hijos en los trayectos de coche. Se trata del asiento elevador que combina comodidad y funcionalidad y cuyo precio apunta a que se convertirá en uno de los artículos estrella de la temporada: disponible por tan solo 12,99 euros.

Uno de los principales atractivos del elevador es que es de uso universal, apto para todos los turismos convencionales con cinturón de seguridad de 3 puntos. Para garantizar máxima comodidad cuenta con un reposabrazos y superficie del asiento con forma anatómica.

Según indica el fabricante, garantiza un recorrido del cinturón de seguridad adaptado a los niños y está homologado según el reglamento n.º 129 de la ONU. El elevador está diseñado con un material resistente a la luz, que no destiñe y es lavable a mano, lo que promete resistencia y funcionalidad con el paso del tiempo.

Alta demanda

La combinación de calidad, seguridad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este elevador infantil que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

Las mejores sillas de niños para el coche: qué tener en cuenta antes de comprar

Elegir una silla infantil para el coche no debería hacerse solo por precio, diseño o comodidad. Es uno de los elementos de seguridad más importantes para un niño y, por eso, conviene mirar bien la homologación, la talla del menor, el tipo de instalación y la compatibilidad con el vehículo antes de comprar.

La primera clave es que la silla esté homologada. La normativa europea actualmente en vigor es la ECE R129, conocida como i-Size, que clasifica las sillas según la altura del niño, no solo por peso o edad. Desde septiembre de 2024 está prohibida la comercialización de sillas nuevas homologadas bajo la antigua norma R44, aunque las que ya estaban compradas pueden seguir utilizándose si están en buen estado y son adecuadas para el menor.

También hay que tener claro que los menores deben utilizar un sistema de retención infantil adecuado mientras midan 135 centímetros o menos. Aun así, la DGT recomienda que sigan viajando en los asientos traseros y usando elevador con respaldo hasta que el cinturón del coche se ajuste correctamente al cuerpo.

Uno de los puntos más importantes es la contramarcha. Para bebés y niños pequeños, viajar en sentido contrario a la marcha ofrece mayor protección en caso de impacto frontal, porque reduce el esfuerzo sobre cabeza, cuello y columna. Las sillas i-Size obligan a viajar a contramarcha al menos hasta los 15 meses y los 76 centímetros, pero los expertos recomiendan mantener esta posición todo el tiempo que permita la silla.

Antes de comprar, conviene comprobar si el coche tiene Isofix y si la silla es compatible con el modelo de vehículo. El Isofix facilita una instalación más estable y reduce errores de montaje, pero no todas las sillas encajan igual en todos los coches. Algunas necesitan pata de apoyo, otras usan top tether y otras se instalan con cinturón. Una silla muy segura mal instalada deja de ser segura.

Otro detalle fundamental es no adelantar el cambio de silla. Muchos padres pasan demasiado pronto del grupo de bebé a una silla mayor o del respaldo al alzador simple. Lo correcto es respetar siempre los límites de altura y peso indicados por el fabricante y cambiar solo cuando el niño haya superado realmente las medidas de uso.