Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir el juego de tres botes con tapa más baratos del mercado: disponible por menos de 9 euros
La elección más acertada para no desperdiciar nada en la cocina
Daniel Cid / A. O.
Cada vez apostamos más por la lucha contra el desperdicio en la cocina, por eso te encantará el juego de tres botes con tapa que venden en Ikea que es el más barato del mercado. Está disponible por menos de 9 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguirlos.
Se trata de juego de tres botes con tapa de la serie Ikea 365+ de un litro de capacidad que son herméticos, a prueba de fugas, apilables, se pueden anidar y son aptos tanto para el microondas, como para el congelador y el lavavajilas.
Además, el recipiente está hecho con un plástico duradero que no se deforma aunque lo lleves en el bolso o la mochila.
Con estos botes de plástico podrás aprovechar los alimentos al máximo guardando los restos para reutilizarlos después.
Han bajado el precio
El juego de tres botes con tapa tenía un precio original de 10,49 euros, pero en Ikea le han bajado el precio a 8,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
En España, IKEA mantiene una presencia importante y su propia web recoge más de un centenar de ubicaciones, entre tiendas, espacios de planificación y puntos de recogida. Además, en el ejercicio fiscal 2025, IKEA Ibérica alcanzó 1.986 millones de euros en ventas y vendió 164,3 millones de productos, según datos publicados por Cinco Días.
Otra cifra llamativa: la venta online ya representa una parte clave del negocio. En España supuso el 27% de las ventas en el ejercicio fiscal 2025, con casi 537 millones de euros, lo que muestra cómo la marca ha pasado del gran almacén de las afueras a estar también muy presente en el comercio digital.
Y quizá una de las mayores curiosidades de IKEA es que ha convertido algo tan cotidiano como comprar una mesa, una lámpara o una estantería en una experiencia reconocible: pasillos marcados, exposición por estancias, lápiz, papel, almacén, caja, restaurante y montaj
Fuente: La Nueva España
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