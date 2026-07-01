Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir la ensaladera más barata del mercado: disponible por menos de 4 euros

Si tienes que renovar el menaje del hogar, apunta esta idea de Ikea donde venden la ensaladera más barata del mercado, disponible por menos de 4 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguirla.

Se trata de la ensaladera en vidrio incoloro Blanda de 20 centímetros de diámetro. Forma parte de la colección de cuencos Blanda, que vienen en madera, metal y vidrio; y están disponibles en varios tamaños.

También se pueden apilar para ahorrar espacio y son ideales para servir un bufé o comer palomitas frente a la televisión, el único límite es tu imaginación a la hora de darle usos.

Esta ensaladera tenía un precio original de 4,99 euros, pero en Ikea le han bajado el precio hasta 3,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

IKEA nació en Suecia en 1943 de la mano de Ingvar Kamprad, que empezó vendiendo pequeños productos antes de convertir la marca en un gigante mundial del mueble y la decoración. Hoy la compañía supera las 450 tiendas en todo el mundo y se ha convertido en una de las marcas más reconocibles del hogar.

El nombre IKEA no es una palabra sueca al azar. Es un acrónimo formado por las iniciales de Ingvar Kamprad, el nombre de la granja donde creció, Elmtaryd, y su localidad natal, Agunnaryd. Es decir, el nombre de la empresa resume el origen personal y rural de su fundador.

Una de sus grandes señas de identidad es el mueble desmontado en paquete plano. La idea permitió abaratar transporte, almacenamiento y montaje, y terminó cambiando la forma en la que millones de personas compran muebles. Parte del éxito de IKEA está precisamente en que el cliente participa en el proceso: elige, transporta y monta.

Más que muebles

IKEA no vende solo muebles. Su restaurante y su tienda de alimentación forman parte de la experiencia. Las albóndigas suecas, el salmón, las galletas o los productos escandinavos han convertido la visita a IKEA en algo más parecido a una excursión que a una simple compra.

Otra curiosidad es la forma de nombrar sus productos. Muchos muebles tienen nombres suecos, noruegos o escandinavos: estanterías, camas, sillas y lámparas no se identifican solo por números, sino por palabras que han acabado siendo casi tan famosas como la propia marca. Esa estrategia hace que los productos sean más memorables y refuerza la identidad nórdica de la compañía.

Fuente: La Nueva España