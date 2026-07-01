Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el cepillo de dientes eléctrico más barato del mercado: por menos de 9 euros

Qué importante es una buena limpieza bucal, por eso no puedes perderte el cepillo de dientes eléctrico que venden en Action y que es el más barato del mercado, por menos de 9 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlo.

Se trata del cepillo de dientes eléctrico OptiSmile que cuenta con dos cabezales de recambio y un estuche de viaje. Tiene temporarizador de dos minutos, es recargable e incluye cable de carga USB.

Límpiate los dientes al máximo con este cepillo de dientes eléctrico. Gracias al temporizador inteligente integrado, nunca te los cepillarás demasiado tiempo.

Además, con los 3 modos de cepillado, le das a tus dientes el cepillado que necesitan.

Gracias al indicador luminoso de la parte delantera, sabrás exactamente cuándo tienes que cargar el cepillo. Llévatelo de forma sencilla en el estuche de viaje para lavarte los dientes en tus vacaciones y dejarlos relucientes.

Promoción semanal

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que originariamente costaba 9,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 10 por ciento, con lo que cuesta tan solo 8,88 euros, una oportunidad única.

¿Eléctrico o manual?

En general, un cepillo eléctrico suele ser mejor opción, sobre todo si tiene temporizador y sensor de presión, porque ayuda a cepillarse durante el tiempo adecuado, evita apretar demasiado y suele retirar más placa que uno manual; revisiones como la de Cochrane encontraron mejores resultados en reducción de placa y gingivitis con cepillos eléctricos frente a manuales a medio plazo. Pese a ello, un cepillo manual bien usado también puede ser eficaz: lo importante es cepillarse dos veces al día durante dos minutos, llegar bien a todas las zonas, no frotar con demasiada fuerza y cambiar el cepillo o cabezal cada tres meses aproximadamente.

Para niños, personas mayores, usuarios con ortodoncia o quienes tienden a cepillarse mal, el eléctrico suele facilitar mucho la tarea.

Fuente: La Nueva España