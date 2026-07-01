Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de toallas más barato del mercado: disponible por menos de 9 euros

Hay que renovar la ropa de casa cada cierto tiempo. Si a ti ya te toca en tu hogar, que sepas que en Action tienen el juego de toallas más barato del mercado, por menos de 9 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlas.

Se trata de un juego formado por tres toallas, una de 30 por 50 centímetros, otra de 50 por 100 centímetros y una última de 70 por 140 centímetros que son de 100% algodón.

Un conjunto suave, absorbente y elegante para cualquier baño; y con diferentes tamaños para una comodidad de uso óptima.

Descuento

Además, está disponible en tres colores, beige, verde y rosa. Su precio original era de 9,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 10 por ciento, con lo que se queda en 8,95 euros, toda una oportunidad para renovar la ropa de casa.

Para que tus toallas huelan bien...

Para que las toallas huelan bien, lo más importante es evitar que acumulen humedad. Conviene lavarlas sin sobrecargar la lavadora, usando una cantidad moderada de detergente y sin abusar del suavizante, porque puede dejar residuos en las fibras y favorecer el mal olor. De vez en cuando, se puede añadir un poco de vinagre blanco de limpieza en el compartimento del suavizante para ayudar a eliminar restos de jabón y neutralizar olores. Después del lavado, hay que sacarlas cuanto antes del tambor y tenderlas bien extendidas en un lugar ventilado o secarlas completamente en secadora.

Una toalla limpia pero mal secada puede oler a humedad en pocas horas; por eso, el verdadero truco está en que se sequen rápido y del todo.

Fuente: La Nueva España