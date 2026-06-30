La regla de oro para que tu piscina desmontable esté como nueva cada año

Las piscinas de plástico son una solución cómoda y económica para refrescarse en casa durante el verano, pero también pueden convertirse en un problema si no se cuidan bien. Cuando termina la temporada, muchas acaban guardadas con restos de agua, humedad, hojas o suciedad, y al año siguiente aparecen manchas, mal olor, moho o el plástico deteriorado. La clave para que no haya que llevarse las manos a la cabeza cada verano está en hacer dos cosas bien: prepararla antes de usarla y guardarla correctamente después.

Antes de montar la piscina, conviene elegir bien el lugar. Lo ideal es colocarla sobre una superficie lisa, limpia y sin piedras, ramas ni objetos que puedan pinchar o deformar la base. Si se puede, es recomendable poner debajo una lona, esterilla o protector específico. Este gesto sencillo ayuda a evitar rozaduras, pequeños cortes y suciedad pegada en la parte inferior.

Antes de llenarla, hay que limpiarla aunque parezca limpia del año anterior. Basta con agua tibia, jabón neutro y una esponja suave. No conviene usar estropajos agresivos, lejía concentrada ni productos abrasivos, porque pueden dañar el plástico. Después, se aclara bien para que no queden restos de jabón, especialmente si van a bañarse niños.

Durante el verano, el mantenimiento diario es lo que marca la diferencia. Lo más importante es retirar hojas, insectos y restos de suciedad cada día con una red o colador. Si la piscina es pequeña y no tiene depuradora, conviene cambiar el agua con frecuencia, sobre todo si la usan varias personas o si pasa muchas horas al sol. En piscinas más grandes, se puede utilizar depuradora y productos adecuados, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante.

Una lona contra hojas, polvo y bichos

También es recomendable cubrir la piscina cuando no se use. Una lona evita que caigan hojas, polvo, insectos o tierra durante la noche. Además, ayuda a conservar el agua más limpia durante más tiempo y reduce el trabajo de limpieza al día siguiente.

Otro error habitual es entrar en la piscina con los pies sucios o después de pisar césped, tierra o arena. Un pequeño barreño con agua junto a la piscina para aclararse los pies antes de entrar puede ahorrar mucha suciedad. También ayuda evitar que entren juguetes con barro, comida o bebidas cerca del agua.

Si aparecen zonas resbaladizas en el fondo o las paredes, es señal de que empieza a formarse suciedad o verdín. En ese caso, lo mejor es vaciar la piscina, limpiarla con agua y jabón neutro, aclararla bien y volver a llenarla. Cuanto antes se actúe, más fácil será eliminarlo.

El gran truco es no esperar a que esté muy sucia: una piscina cuidada durante el verano y bien guardada después puede durar muchas temporadas.

Al final del verano llega la parte más importante: guardarla bien. Lo primero es vaciarla por completo y eliminar todos los restos de agua. Después hay que lavarla con agua, jabón suave y una esponja, prestando atención a esquinas, juntas y pliegues, que es donde más suciedad se acumula.

Una vez limpia, debe secarse completamente. Este paso es fundamental. Lo ideal es dejarla extendida al aire, a la sombra o en una zona ventilada, hasta comprobar que no queda humedad en ningún pliegue.

Los trucos para un montaje y mantenimiento perfectos Coloca la piscina sobre una superficie lisa y protegida con una lona. Límpiala antes de llenarla, aunque parezca limpia. Retira hojas, insectos y suciedad cada día. Cúbrela cuando no se use. Aclara los pies antes de entrar para evitar tierra y césped en el agua. Cambia el agua con frecuencia si la piscina es pequeña y no tiene depuradora. Al final del verano, lávala bien con jabón neutro. Sécala completamente antes de plegarla. Guárdala en un lugar seco, sin sol directo y lejos de objetos punzantes.

Cuando esté totalmente seca, se puede plegar con cuidado, sin forzar las esquinas ni hacer dobleces muy marcados. Si conserva su caja original, es buena idea guardarla ahí. Si no, se puede usar una bolsa grande, una caja de plástico o una funda que la proteja del polvo. Debe almacenarse en un lugar seco, alejado del sol directo, de fuentes de calor y de objetos punzantes.