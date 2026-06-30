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La RAE alerta sobre uno de los errores ortográficos más comunes entre los españoles: la confusión entre "a ver" y "haber"

"Aunque se pronuncian de la misma forma, deben distinguirse adecuadamente en la escritura", advierte la Real Academia Española

Desde 2010, si se sigue el criterio de la RAE, los niños deberán aprender en los colegios la nueva que palabras como 'guion' no se escriben con 'tilde'.

Desde 2010, si se sigue el criterio de la RAE, los niños deberán aprender en los colegios la nueva que palabras como 'guion' no se escriben con 'tilde'. / Shutterstock

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A.C.

Es, sin duda, uno de los errores y las dudas más frecuentes entre los españoles: la confusión entre "a ver" y "haber". "Haber si vienes hoy", "haber qué pasa"... La Real Academia Española (RAE) quieren poner fin a estos fallos ortográficos como una catedral y explica con detalle cuándo se usa cada una de las formas.

"Aunque 'a ver' y 'haber' se pronuncian de la misma forma, deben distinguirse adecuadamente en la escritura", comienzan diciendo. "A ver" se trata de la secuencia constituida por la preposición "a" y el infinitivo verbal "ver". Ejemplo: "Vete a ver qué nota te han puesto".

Como expresión fija, presenta distintos valores y usos. El primero: en tono interrogativo, se emplea para solicitar al interlocutor que nos deje ver o comprobar algo. El segundo expresa, en general, expectación o interés por saber algo y va normalmente seguida de una interrogativa indirecta: "A ver cuándo nos dan los resultados".

El tercero se utiliza para llamar la atención del interlocutor antes de preguntarle, pedirle u ordenarle algo: "A ver, ¿has hecho lo que te dije?". Otro significado es el que equivale a claro o naturalmente, como aceptación de algo que se considera inevitable: "Pero ¿al final os vais? —¡A ver! Si no lo hacemos, perdemos el dinero de la reserva".

También se utiliza a ver delante de una oración introducida por la conjunción si, expresa, bien expectación, curiosidad o interés, a veces en forma de reto; bien temor o sospecha; bien deseo o mandato: "¡A ver si adivinas lo que estoy pensando!".

En muchos de estos casos la secuencia a ver puede reemplazarse por veamos, lo que pone de manifiesto su relación con el verbo ver y no con el verbo haber:  "A ver con quién aparece mañana en la fiesta [= Veamos con quién aparece mañana en la fiesta]".

El uso de haber

Por su parte, haber puede ser un verbo o sustantivo. Como verbo, explica la RAE, haber se usa como auxiliar, seguido de un participio, para formar los infinitivos compuestos de la conjugación: "Haber venido antes". También se emplea como infinitivo del verbo impersonal que denota la presencia o existencia de lo designado por el sustantivo que lo acompaña: "Parece haber un chico esperándote en la puerta".

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Como sustantivo, por su parte, haber es masculino y significa, en general, conjunto de bienes o caudales de una persona: "Su haber era más bien escaso".

Fuente: La Nueva España

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