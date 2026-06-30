Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en una casa de Moraleja del VinoBegoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTANLa "historia interminable" de una carretera en ZamoraÁlvaro Romero, nueva baja en el Zamora CFDespedida a Herminio Ramos
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina de estructura metálica más barata del mercado: disponible por menos de 50 euros

Una muyy buena oportunidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los molinillos eléctricos de sal y pimienta más baratos del mercado: ideales para una cocina moderna

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los molinillos eléctricos de sal y pimienta más baratos del mercado: ideales para una cocina moderna

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E.F.

Las altas temperaturas ya golpean la península y Lidl lo sabe. La cadena alemana no ha podido esperar más y ha lanzado una nueva promoción en su sección de deportes acuáticos que promete convertirse en el aliado perfecto para combatir las jornadas más calurosas. Se trata de la piscina de estructura metálica que está disponible a un precio de escándalo: por tan solo 46,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su resistencia gracias a su estructura estable y duradera, elaborada en de acero de alta calidad. Toda una inversión a largo plazo que disminuye las necesidades de reparaciones constantes y ofrece un mantenimiento más económico.

El fabricante indica que cuenta con una lona robusta y resistente a los desgarros gracias al PVC de tres capas, ideal para regular la temperatura y proteger el interior de la piscina. Si el montaje es sencillo el vaciado dejará boquiabierto a los consumidores: gracias a la válvula de desagüe del fondo el artículo se vaciará en un santiamén.

Para garantizar máxima seguridad, la piscina cuenta con tapas portectoras en las patas que no provocan rayones en el suelo difíciles de reparar.

Piscina. / Lidl

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

Esta piscina se presenta como la solución definitiva para combatir las altas temperaturas. Cómoda, segura y fácil de montar, apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas y por ello puedes comprarla ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents