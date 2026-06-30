Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina de estructura metálica más barata del mercado: disponible por menos de 50 euros

Las altas temperaturas ya golpean la península y Lidl lo sabe. La cadena alemana no ha podido esperar más y ha lanzado una nueva promoción en su sección de deportes acuáticos que promete convertirse en el aliado perfecto para combatir las jornadas más calurosas. Se trata de la piscina de estructura metálica que está disponible a un precio de escándalo: por tan solo 46,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su resistencia gracias a su estructura estable y duradera, elaborada en de acero de alta calidad. Toda una inversión a largo plazo que disminuye las necesidades de reparaciones constantes y ofrece un mantenimiento más económico.

El fabricante indica que cuenta con una lona robusta y resistente a los desgarros gracias al PVC de tres capas, ideal para regular la temperatura y proteger el interior de la piscina. Si el montaje es sencillo el vaciado dejará boquiabierto a los consumidores: gracias a la válvula de desagüe del fondo el artículo se vaciará en un santiamén.

Para garantizar máxima seguridad, la piscina cuenta con tapas portectoras en las patas que no provocan rayones en el suelo difíciles de reparar.

Piscina. / Lidl

Alta demanda

Esta piscina se presenta como la solución definitiva para combatir las altas temperaturas. Cómoda, segura y fácil de montar, apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas y por ello puedes comprarla ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España