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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo para mascotas más potente y barata del mercado: incluye protector de cuchillas, cepillo de limpieza y aceite para cuchillas

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las camisetas de la marca Diesel más baratas del mercado: con tres modelos a elegir y un descuento de más de la mitad de su precio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las camisetas de la marca Diesel más baratas del mercado: con tres modelos a elegir y un descuento de más de la mitad de su precio

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E.F.

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de artículos para perros que garantiza resultados dignos de peluquería canina. Se trata de la recortadora de pelo que combina potencia y comodidad y cuyo precio promete revolucionar a todos sus consumidores: disponible por tan solo 12,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno ed los principales atractivos de este artículo es su potente motor de 36 voltios; ideal para esquilar uniformemente a tu mascota. Esta recortadora se presenta como la solución definitiva para que los animales puedan sobrevivir al periodo estival manteniendo la higiene, la salud cutánea y la temperatura corporal. Una opción ideal también para aquellos consumidores que combaten diariamente con el pelaje de perros y gatos en cualquier rincón del hogar.

Según indica el fabricante, la recortadora cuenta con una forma ergónomica que ofrece un fácil manejo. Incluye protector de cuchillascepillo de limpieza y aceite para cuchillas. Un set de lo más completo para recortar, perfilar, cortar y rasurar el pelo de los animales.

Recortadora de pelo para mascotas. / Lidl

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Alta demanda

Esta recortadora reúne las características esenciales para convertirse en uno de los artículos más demandados dentro de su categoría. Su precio imbatible y funcionalidad hará que vuele de las estanterías de las tiendas Lidl en un abrir y cerrar de ojos. Pincha aquí y compra una ya mismo.

Fuente: La Nueva España

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