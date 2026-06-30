Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo para mascotas más potente y barata del mercado: incluye protector de cuchillas, cepillo de limpieza y aceite para cuchillas
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
E.F.
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de artículos para perros que garantiza resultados dignos de peluquería canina. Se trata de la recortadora de pelo que combina potencia y comodidad y cuyo precio promete revolucionar a todos sus consumidores: disponible por tan solo 12,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno ed los principales atractivos de este artículo es su potente motor de 36 voltios; ideal para esquilar uniformemente a tu mascota. Esta recortadora se presenta como la solución definitiva para que los animales puedan sobrevivir al periodo estival manteniendo la higiene, la salud cutánea y la temperatura corporal. Una opción ideal también para aquellos consumidores que combaten diariamente con el pelaje de perros y gatos en cualquier rincón del hogar.
Según indica el fabricante, la recortadora cuenta con una forma ergónomica que ofrece un fácil manejo. Incluye protector de cuchillas, cepillo de limpieza y aceite para cuchillas. Un set de lo más completo para recortar, perfilar, cortar y rasurar el pelo de los animales.
Recortadora de pelo para mascotas. / Lidl
Alta demanda
Esta recortadora reúne las características esenciales para convertirse en uno de los artículos más demandados dentro de su categoría. Su precio imbatible y funcionalidad hará que vuele de las estanterías de las tiendas Lidl en un abrir y cerrar de ojos. Pincha aquí y compra una ya mismo.
Fuente: La Nueva España
- Flores para Herminio Ramos en la escultura que siempre recordará al maestro en el casco antiguo de Zamora
- San Pedro sale por primera vez en procesión en Zamora y pierde una mano
- Embutidos Ballesteros, reconocida como la segunda mejor charcutería de España en la primera edición de CharcutEXPO
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Los fuegos artificiales desde Los Pelambres marcan el punto y final de las fiestas de Zamora: ¡Adiós, San Pedro 2026!
- Fallece Herminio Ramos en Zamora a los 100 años de edad
- Fuego en edificios abandonados: Zamora capital registra dos incendios a última hora de la tarde
- Convocado un minuto de silencio en homenaje a Herminio Ramos este lunes: llamamiento a la población