Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la botella de acero inoxidable con la que podrás refrescarte todo el verano: tiene un descuento del 25 por ciento
Podrás llevarla a todos los sitios
D.C.
Contra el sofocante calor no hay mejor opción que el agua bien fresquita. Y en Action tienen la botella de acero inoxidable que te ayudará a resfrescarte todo el verano y con un descuento del 25 por ciento. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.
Se trata de una botella de acero inoxidable con pajita que tiene una capacidad de medio litro y está disponible en varios colores.
Botella de agua. / Action
Esta botella permite mantener las bebidas frías, pero también calientes si así lo deseas.
Además, es super cómoda para beber al tener la pajita incorporada.
Pero no solo eso, tiene un revestimiento blando para que sea más fácil de llevar.
Descuento
Esta botella tenía un precio de 3,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en solo 2,99 euros.
Fuente: La Nueva España
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