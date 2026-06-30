Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la bolsa nevera que es ideal para la playa: con un descuento del 20 por ciento
Solo tendrás que preocuparte de disfrutar
B.D.
Llega el verano y con él las salidas a la playa. Pues es indispensable llevar cosas fresquitas para disfrutar de la jornada playera y en Action venden la bolsa nevera que es ideal para estas labores, solo tendrás que preocuparte de disfrutar. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.
Se trata de una bolsa nevera de 30 litros de capacidad de la marca Froyak que mantiene el fresco hasta 12 horas. Además, tiene un diseño fácil de plegar y es cómoda de llevar.
Bolsa nevera. / Action
Así que si quieres siempre algo fresco en los desplazamientos, esta bolsa nevera de Froyak es tu compañera ideal para la playa, el trabajo o un pícnic.
Es plegable, fácil de transportar y mantiene todo fresco. Con prácticos bolsillos y cómodas opciones de transporte, siempre lo tendrás todo listo. Así que solo tendrás que hacer la maleta y relajarte.
Descuento
Pero lo mejor de todo es el precio, ya que esta bolsa nevera costaba 9,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action, tiene un 20 por ciento de descuento, con lo que se queda en 7,95 euros.
Fuente: La Nueva España
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