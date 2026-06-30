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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los pantalones deportivos con efecto moldeador más cómodos del mercado: con una rebaja del 17 por ciento

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el ventilador de mesa más barato del mercado: de gran potencia a pesar de su reducido tamaño

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el ventilador de mesa más barato del mercado: de gran potencia a pesar de su reducido tamaño

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E.F.

Action ha lanzado una nueva promoción en su sección de moda que promete conquistar a las amantes del deporte con máxima comodidad. Se trata de los pantalones deportivos con efecto moldeador que combina comodidad y buenos resultados y cuyo precio apunta a que se convertirá en el artículo estrella de la temporada: disponible por tan solo 9,95 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su comodidad gracias a su efecto moldeador. También son muy técnicos; ideal para optimizar el rendimiento físico y garantiza bienestar durante la actividad física. Con respecto a su diseño, cuenta con un ajuste de cintura alta con pernera acampada, lo que ofrece una experiencia confortable y repleta de tendencia.

El pantalón está elaborado con un tejido transpirable que no solo aporta elasticidad, también protege al artículo de posibles malos olores a causa del sudor. El fabricante garantiza resistencia frente a la radiación UV y rápido secado. Ideal para los entrenamientos mássacrificados y que garantiza durabilidad de la unidad con el paso del tiempo.

Pantalones deportivos con efecto moldeador. / Action

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Alta demanda

La combinación de comodidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. Los consumidores lo tendrán claro: conseguir estos pantalones con efecto moldeador que prometen convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

Fuente: La Nueva España

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