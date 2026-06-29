¿Le compensa a los hoteles el bufet en las comidas? Los detalles que nadie te había contado sobre este servicio

A simple vista, un bufet de hotel puede parecer un mal negocio. Bandejas llenas, platos que vuelven a la cocina a medio comer, comida que se repone constantemente y productos que, por seguridad alimentaria, no siempre pueden reutilizarse. La pregunta surge sola: ¿de verdad le compensa a un hotel ofrecer bufé con todo lo que se desperdicia?

La respuesta, en la mayoría de los casos, es sí. A los hoteles les compensa porque el bufé no se mide solo por la comida que se sirve, sino por el conjunto del servicio. Permite atender a muchos clientes al mismo tiempo, reduce tiempos de espera, necesita menos personal de sala que un restaurante a la carta y facilita una organización más rápida de desayunos, comidas y cenas. Para establecimientos con muchos huéspedes, especialmente en temporada alta, es una fórmula muy eficiente.

Además, el hotel calcula el coste medio por cliente. No todos los huéspedes comen lo mismo. Hay quienes repiten varias veces, pero también quienes apenas toman un café, una tostada, fruta o un plato sencillo. Ese equilibrio permite que el sistema funcione. El bufé se basa precisamente en promedios: unos consumen más, otros menos, y el coste final queda controlado dentro del precio de la habitación, la media pensión, la pensión completa o el todo incluido.

También hay un componente comercial muy importante. Para muchos viajeros, el bufé es un atractivo del hotel. La variedad, la comodidad y la sensación de tener muchas opciones disponibles influyen en la decisión de reserva. En familias con niños, grupos o viajes de vacaciones, saber que el desayuno o la cena están resueltos dentro del hotel puede ser un argumento decisivo.

El derroche, sin embargo, es uno de los grandes problemas de este modelo. Por eso muchos hoteles intentan ajustarlo cada vez más: reponen en cantidades más pequeñas, controlan mejor los horarios de mayor demanda, aprovechan estadísticas de ocupación, adaptan la oferta al perfil del cliente y reducen las bandejas excesivamente llenas al final del servicio. El objetivo es que el bufé siga dando sensación de abundancia, pero sin convertir cada comida en una fuente de desperdicio.

Normas sanitarias

También influyen las normas sanitarias. No toda la comida que queda expuesta puede guardarse o volver a servirse, especialmente si ha estado mucho tiempo fuera, ha perdido temperatura o ha sido manipulada por los clientes. Por eso el margen de planificación es tan importante: cuanto mejor calcula el hotel la demanda, menos comida acaba sobrando.

En los últimos años, algunos establecimientos han empezado a cambiar la forma de presentar el bufet. En lugar de grandes bandejas siempre llenas, apuestan por reposiciones más frecuentes, raciones más pequeñas, cocina en directo o estaciones específicas. Así se mantiene la variedad, pero se reduce el desperdicio. También se colocan mensajes para animar al cliente a servirse solo lo que va a comer, una medida sencilla pero efectiva.

Para el hotel, el bufet compensa porque combina ahorro operativo, rapidez, atractivo comercial y control de costes. Para el cliente, compensa porque ofrece comodidad, variedad y previsión del gasto. El punto débil está en el desperdicio, sobre todo cuando los comensales llenan el plato por impulso y luego dejan comida sin tocar.