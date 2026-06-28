Los piojos vuelven con el calor del verano: las hembras son auténticas máquinas de poner huevos

Sí, los piojos pueden aparecer en verano, aunque no porque “nazcan” con el calor ni porque se contagien por el agua de la piscina. Lo que suele ocurrir es que en verano cambian los hábitos: los niños pasan más tiempo juntos, hay campamentos, piscinas, juegos, viajes, reuniones familiares y más contacto cabeza con cabeza. Y ese es el principal modo de transmisión.

Los piojos no saltan ni vuelan: se desplazan caminando de un pelo a otro cuando hay contacto directo entre cabezas. Por eso se contagian con facilidad entre niños que juegan muy cerca, se abrazan, se hacen fotos juntos o comparten mucho tiempo en grupo. La transmisión por objetos como peines, gorras o toallas es posible, pero menos frecuente que el contacto directo.

También conviene aclarar un mito habitual: la piscina no suele ser la culpable. Los piojos se agarran con fuerza al cabello y no se transmiten fácilmente a través del agua. Además, el cloro de la piscina no es un tratamiento antipiojos eficaz. Lo que sí puede favorecer el contagio en verano es compartir toallas, gorros, cepillos, coleteros o dormir muy juntos en campamentos y casas de vacaciones.

Nuca y orejas

La señal más típica es el picor, sobre todo en la nuca y detrás de las orejas, aunque a veces tarda en aparecer. Para comprobarlo, lo más eficaz es revisar el pelo con paciencia y pasar una lendrera, mejor con el cabello húmedo, buscando piojos vivos o liendres pegadas cerca del cuero cabelludo.

La recomendación importante es no usar lociones o champús antipiojos “por si acaso”. Los tratamientos deben aplicarse solo cuando hay infestación confirmada, porque el uso preventivo no está recomendado y puede favorecer resistencias o irritaciones. Si hay piojos, además del producto adecuado, es clave retirar liendres y piojos con lendrera y repetir el control en los días siguientes.

Un piojo adulto puede vivir un mes en la cabeza

También sorprende su resistencia cuando están en la cabeza, pero su fragilidad fuera de ella. Un piojo adulto puede vivir aproximadamente 30 días en el cuero cabelludo, pero si cae fuera de la cabeza y no puede alimentarse, suele morir en uno o dos días.

Las hembras son auténticas máquinas de poner huevos: pueden depositar alrededor de seis liendres al día. Esas liendres se quedan pegadas al pelo, muy cerca del cuero cabelludo, porque necesitan calor para desarrollarse. Por eso no basta con pasar un peine cualquiera, hace falta una lendrera para retirarlas bien.