Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador recargable de mano más potente y barato del mercado: disponible por 21,99 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
R. P.
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la limpieza y el orden sin ningún tipo de complicaciones. Se trata del aspirador de mano que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados de la cadena alemana: disponible por tan solo 21,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que ofrece limpieza en húmedo y en seco, que sirve para succionar tanto residuos sólidos (polvo, serrín, cristales) como líquidos derramados en una sola pasada. La aspiradora cuenta con una boquilla para líquidos y otra para ranuras que permiten acceder a los rincones más estrechos y profundos.
El fabricante indica que dispone de un sistema de montaje en pared posible mediante un soporte incluido (incluye material de montaje). Con respecto a su limpieza, cuenta con una función de desmontaje sin herramientas, que garantiza una fácil limpieza y un vaciado sencillo del depósito de polvo extraíble. El aspirador se carga mediante cable USB.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los consumidores tendrán un único objetivo: conseguir esta aspiradora, que está disponible por tan solo 21,99 euros y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
Fuente: La Nueva España
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