Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora más potente y barata del mercado: con 8 niveles de ajuste y un soporte para panecillos integrado
Un auténtico chollo que apunta a agotarse en horas
Emma Fernández
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes del pan recién hecho. Se trata de la tostadora que combina funcionalidad y calidad y cuyo precio imbatible apunta a que se formarán largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados de la cadena alemana.
La tostadora cuenta con ocho niveles de ajuste y un soporte para panecillos integrado, ideal para adaptar el grado de tostado a gusto del consumidor y con las mejores garantías. Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un sistema de recalentado que permite tostar el pan en un abrir y cerrar de ojos. Por el contrario, su función de desongleado sirve para eliminar el estado de congelación del alimento y tostarlo al mismo tiempo.
Para máxima seguridad, el artículo cuenta con una protección adicional con apagado automático, lo que llama a la calma para los consumidores más despistados. Sus dos ranuras grandes y ajustables para diferentes tamaños ofrecen una experiencia de tostado uniforme por ambos lados.
Alta demanda
Esta tostadora reune las características necesarias para convertirse en el artículo estrella de la temporada. Por tan solo 58,54 euros los consumidores podrán elevar su experiencia gastronómica con el pan, obteniendo resultados dignos de la alta cocina. Todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl para conseguir este electrodoméstico que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
Fuente: La Nueva España
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