Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador de aire caliente más potente del mercado: con función iónica para resultados de peinado óptimos
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar si quieres tener tu cabello siempre perfecto
Emma Fernández
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza que promete conquistar a los amantes del cabello y los buenos resultados. Se trata del cepillo moldeador de aire caliente que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio promete revolucionar a todos sus consumidores: disponible por tan solo 14,99 euros.
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una función 2 en 1: ofrece peinado y secado simultáneo del cabello. En tan solo un paso, su función iónica garantiza resultados de peinado óptimos. Gracias a su revestimiento de cerámica-queratina y a su función ióncia para una aplicación suave, las consumidoras podrán lucir un pelo sano, fuerte y libre de encrespamiento.
El cepillo cuenta con dos niveles de calor y función de aire frío. Ideal para ajustar la temperatura en función de las necesidades capilares, lo que evita daños o quemaduras difíciles de reparar. Además, su función contra el sobrecalentamiento se presenta como la solución definitiva para garantizar resultados dignos de cualquier salón de belleza.
Según indica el fabricante, el moldeador está compuesto por un cable giratorio 360° con lazo para colgar, lo que permite peinar también la parte trasera de la cabeza con todas las facilidades.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermecados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este moldeador de aire caliente que garantiza los mejores resultados y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
Fuente: La Nueva España
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