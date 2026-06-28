Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de baño más barata del mercado: muy fácil de cuidar y agradablemente suave

Cada cierto tiempo deberíamos cambiar la alfombra del baño y en Lidl tienen la más barata del mercado. Además, es muy fácil de cuidar y agradablemente suave. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una alfombra de baño de medidas 60 por 90 centímetros que está fabricada con material reciclado. Es agradablemente suave y la parte inferior es antideslizante.

Además, es fácil de cuidar porque se puede lavar a máquina hasta 30 grados y es apta para la secadora.

Colores

Está disponible en varios colores y su precio ha pasado de 7,99 euros a 6,99 euros, un 12 por ciento de descuento. Puedes conseguirla AQUÍ.

Cómo dejar como nueva una alfombra de baño

La alfombra de baño acumula humedad, restos de jabón, polvo y malos olores con más facilidad de lo que parece. Para recuperarla, lo primero es sacudirla bien y revisar la etiqueta para comprobar si puede meterse en la lavadora. Si es lavable, lo ideal es usar un programa corto o delicado, agua templada y poco detergente, evitando el suavizante, que puede apelmazar las fibras y reducir la absorción.

Si tiene manchas o mal olor, conviene dejarla antes unos minutos en remojo con agua templada y un poco de vinagre blanco de limpieza. Después, se lava y se deja secar completamente al aire, preferiblemente extendida y en un lugar ventilado. Lo más importante es no volver a colocarla en el baño mientras siga húmeda, porque la humedad es la principal responsable del mal olor y del deterioro.

Para mantenerla como nueva más tiempo, sacúdela con frecuencia, lávala de forma regular y procura que se seque bien después de cada uso. Una alfombra limpia, seca y esponjosa cambia por completo la sensación del baño.

Fuente: La Nueva España