Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de baño más barata del mercado: muy fácil de cuidar y agradablemente suave
Una oferta irrepetible para que no te olvides de cambiar de alfombra de baño cada cierto tiempo
Benito Domínguez / A. O.
Cada cierto tiempo deberíamos cambiar la alfombra del baño y en Lidl tienen la más barata del mercado. Además, es muy fácil de cuidar y agradablemente suave. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.
Se trata de una alfombra de baño de medidas 60 por 90 centímetros que está fabricada con material reciclado. Es agradablemente suave y la parte inferior es antideslizante.
Además, es fácil de cuidar porque se puede lavar a máquina hasta 30 grados y es apta para la secadora.
Colores
Está disponible en varios colores y su precio ha pasado de 7,99 euros a 6,99 euros, un 12 por ciento de descuento. Puedes conseguirla AQUÍ.
Cómo dejar como nueva una alfombra de baño
La alfombra de baño acumula humedad, restos de jabón, polvo y malos olores con más facilidad de lo que parece. Para recuperarla, lo primero es sacudirla bien y revisar la etiqueta para comprobar si puede meterse en la lavadora. Si es lavable, lo ideal es usar un programa corto o delicado, agua templada y poco detergente, evitando el suavizante, que puede apelmazar las fibras y reducir la absorción.
Si tiene manchas o mal olor, conviene dejarla antes unos minutos en remojo con agua templada y un poco de vinagre blanco de limpieza. Después, se lava y se deja secar completamente al aire, preferiblemente extendida y en un lugar ventilado. Lo más importante es no volver a colocarla en el baño mientras siga húmeda, porque la humedad es la principal responsable del mal olor y del deterioro.
Para mantenerla como nueva más tiempo, sacúdela con frecuencia, lávala de forma regular y procura que se seque bien después de cada uso. Una alfombra limpia, seca y esponjosa cambia por completo la sensación del baño.
Fuente: La Nueva España
- Decenas de viajeros del autobús a Toro y Valladolid, tirados en la estación de Zamora
- Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Localizado en buen estado y a seis kilómetros de su casa el vecino de Coreses desaparecido: ¿dónde estaba?
- Moreruela de Tábara 'recupera' el altar mayor de su iglesia, que desde hace décadas luce en la Catedral de Astorga
- Adiós a la baliza v16: 'Reflexión', la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
- Feria del Ajo 2026 en Zamora: Los mismos productores pero un tercio más de ajos en las Tres Cruces
- Pepe y Dori se jubilan tras 43 años al frente del Bar Sayago en el barrio zamorano de Pinilla: 'Dejamos toda una vida aquí