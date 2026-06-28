Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de baño más baratas del mercado: fáciles de cuidar y muy absorbentes
Una oferta inmejorable si necesitas renovar la ropa de hogar
Benito Domínguez / A. O.
Si necesitas renovar la ropa de hogar no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden las toallas de baño más baratas del mercado. Son fáciles de cuidar y muy absorbentes. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlas.
Se trata de una toalla de baño de la marca Livarno de medidas 100 por 150 centímetros de puro algodón con la que Lidl apoya el cultivo sostenible de algodón en África.
Además, es suave y voluminosa, además de fácil de cuidar, muy absorbente y resistente.Y es que podrás meterla incluso en la secadora.
Precio
Esta toalla, que es de color gris, tenía un precio de 6,99 euros, pero ahora ha bajado todavía más su precio y está por 6,49 euros. Puedes conseguirla AQUÍ.
Cómo lavar las toallas para que queden como nuevas
Usa poco detergente y evita llenar el cajetín “a ojo”. No abuses del suavizante: puede hacer que las toallas sequen peor.
Añade vinagre blanco de limpieza de vez en cuando para eliminar residuos y olores. Lava las toallas solas o con prendas similares. No sobrecargues la lavadora.
Sácalas pronto del tambor y tiéndelas bien extendidas. Sacúdelas antes de tender para que recuperen volumen.
La regla básica es sencilla: menos producto, más aclarado y buen secado. Así las toallas quedan más limpias, más suaves y con mejor olor.
Fuente: La Nueva España
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