Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario sistema de limpieza de Vileda que es el más barato del mercado: elimina completamente las manchas y la suciedad persistente

Si quieres una eliminación completa de las manchas y la suciedad persistente no puedes perderte el revolucionario sistema de limpieza de Vileda que venden en Lidl y es el más barato del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del set de limpieza Vileda Ultramax que cuenta con una funda de microfibra de alta calidad con PowerZone para un contacto reforzado con el suelo.

Además, es de fácil escurrido con el cubo Ultramax con Powerpresse: sin agacharse, sin manos mojadas.

El set viene con el sistema Ultramax, cubo Ultramax con Powerpresse y funda de fregona que es lavable a 60 grados.

Además, está disponible en tres colores primaverales como son el azul oscuro, coral y verde.

Descuento

Este set de limpieza tiene un precio de 47,29 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 47 por ciento, con lo que se queda en solo 24,99 euros. Puedes conseguirlo AQUÍ.

Barrer parece una tarea sencilla, pero cualquiera que lo haga a diario sabe que no siempre basta con pasar la escoba por encima. Pelusas, migas, polvo, pelos y esos pequeños restos que se esconden en las esquinas pueden quedarse atrás si no se sigue un orden. Para barrer bien, el secreto no está en hacerlo deprisa, sino en hacerlo con método.

Lo primero es elegir bien la escoba. Para suelos lisos, como tarima, gres o baldosa, conviene usar una escoba de cerdas suaves o una mopa atrapapolvo, porque recogen mejor las partículas finas. En exteriores, terrazas o suelos rugosos, es preferible una escoba de cerdas más duras. Usar la escoba equivocada puede hacer que el polvo se levante, se reparta por la habitación y acabe otra vez donde estaba.

Antes de empezar, conviene retirar sillas, alfombras pequeñas, papeleras y objetos que estorben. Si se barre alrededor de todo, siempre quedan restos escondidos. También es buena idea abrir una ventana unos minutos, pero sin crear demasiada corriente, porque el aire puede mover las pelusas y hacer que el trabajo sea más difícil.

El orden importa mucho. Lo recomendable es empezar por las esquinas y los rincones, que son las zonas donde más se acumula la suciedad. Después se continúa desde el fondo de la habitación hacia la puerta, arrastrando siempre los restos hacia un mismo punto. Así se evita pisar lo ya barrido o mover la suciedad de un lado a otro sin recogerla.

Otro truco muy útil es hacer pasadas cortas y controladas, no barridos largos y rápidos. Cuando se barre con demasiada fuerza, el polvo vuela y las migas salen disparadas. En cambio, con movimientos suaves y repetidos, la suciedad avanza mejor y se mantiene junta. La escoba debe empujar, no levantar.

Fuente: La Nueva España