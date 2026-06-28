Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las camisetas de la marca Diesel más baratas del mercado: con tres modelos a elegir y un descuento de más de la mitad de su precio
Una oferta irrepetible con varias tallas y colores disponibles ya mismo
Benito Domínguez / A. O.
Si quieres estar a la última, en Lidl tienen las camisetas de marca Diesel más baratas del mercado. Tienes tres modelos a elegir y con un descuento de más de la mitad de su precio. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlas.
Se trata de la camiseta Diesel clásica, que está hecha en algodón 100% y destaca por su corte holgado y contar con el logotipo de Diesel.
Tienes para elegir tres modelos, uno en azul marino, otro en negro y uno último en blanco. Además, las tallas van de la M a la XL.
Descuento
Estas camisetas Diesel tenía un precio de 60 euros, pero ahora en Lidl tienen un descuento del 55 por ciento, con lo que se queda en 26,99 euros, una oferta irrepetible. Puedes conseguirlas AQUÍ
Lidl nació en Alemania y forma parte del Grupo Schwarz, el mismo grupo propietario de Kaufland. Una curiosidad sobre su nombre es que la familia fundadora era Schwarz, pero “Schwarzmarkt” significa “mercado negro” en alemán, así que Dieter Schwarz recuperó el apellido Lidl de antiguos socios comerciales para usarlo como marca de sus tiendas de descuento.
En España, Lidl empezó su actividad en 1994 y ha crecido hasta superar las 700 tiendas. En el ejercicio 2024-2025 cerró con 703 establecimientos, ventas de 6.952 millones de euros y un beneficio récord de 227 millones.
Fuente: La Nueva España
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