Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los molinillos eléctricos de sal y pimienta más baratos del mercado: ideales para una cocina moderna

Si quieres tener una cocina moderna no puedes perdete los molinillos eléctricos de sal y pimienta que venden en Lidl y que son los más baratos del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlos.

Se trata del juego de molinillos eléctricos de sal y pimienta de la marca Russel Hobbs, que cuentan con un mecanismo de molienda de cerámica de acero inoxidable cepillado.

Tienen un botón para manejo con una sola mano y su grado de molienda es ajustable, de fino a grueso. Además, ofrecen iluminación en la base del molinillo.

Además, incluye 2 tapas para la base y la superficie es de acero inoxidable cepillado de alta calidad con aplicaciones de plástico.

Descuento

Este juego de molinillos tenía un precio de 54,99 euros, pero ahora tiene un importante descuento del 63 por ciento en Lidl con lo que se queda en solo 19,99 euros, una oferta irrepetible. Puedes conseguirlos haciendo clic AQUÍ.

La marca propia de Lidl es una de sus grandes señas de identidad. En España, ese modelo representa ya casi el 60% de las compras, según datos expuestos por la compañía en su Supplier Day 2026.

Y uno de sus rasgos más reconocibles es que no vende solo alimentación: sus semanas temáticas y productos de bazar han convertido a Lidl en un supermercado donde el cliente puede entrar a por pan, leche o fruta y salir también con herramientas, ropa deportiva, pequeños electrodomésticos o artículos de jardín.

Fuente: La Nueva España