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Ni clásicas ni arriesgadas: estas son las cuatro tendencias de uñas que triunfarán este verano

Cuatro manicuras muy variadas que prometen conquistar a las amantes de la belleza

Ni clásicas ni arriesgadas: estas son las cuatro tendencias de uñas que triunfarán este verano

Ni clásicas ni arriesgadas: estas son las cuatro tendencias de uñas que triunfarán este verano

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R. P.

Con el verano a la vuelta de la esquina, las tendencias de belleza se renuevan y las uñas se convierten en uno de los grandes protagonistas. Tras una temporada previa donde destacaron los colores cálidos y neutros, el periodo estival llega con fuerza para aportar luminosidad y brillo a las manicuras más sofisticadas.

Este año ganan popularidad cuatro estilos muy variados que combinan creatividad, frescura y color, adaptándose tanto a looks discretos como a las propuestas más arriesgadas.

Manicura efecto cristal

La primera tendencia son las efecto cristal, popularmente conocidas como uñas "glazed". Esta tipología continúa conquistando a las amantes de la belleza desde temporadas anteriores. La manicura ofrece acabados brillantes, con efecto espejo o perlados para lucir un aspecto elegante y limpio. Tonos como el blanco lechoso, nude o rosa suave son los más frecuentes, ideales para quienes buscan alcanzar un estilismo natural pero sofisticado.

Uñas en tono vibrante

Las uñas en colores vibrantes -especialmente los tonos neón como el naranja, fucsia, verde lima o amarillo- se posicionarán como unas de las más demandadas en salones de belleza. Este estilo de manicura encaja perfectamente con las vibras del verano y aporta un toque llamativo y divertido que resaltará el tono bronceado de la piel.

Manicura frutal

La tercera tendencia es la manicura con diseños inspirados en la naturaleza, donde se lucirán dibujos de frutas como limones, fresas o cerezas. Esta tipología juega con la creatividad y se ha convertido en uno de los favoritos en redes sociales por su estética juvenil y fresca.

Pequeños detalles que marcan la diferencia de estilo

Por último, regresan con fuerza las uñas minimalistas con detalles finos, como líneas delicadas, puntos o pequeños dibujos geométricos sobre bases neutras. Este estilo es ideal para quienes prefieren una manicura discreta, pero con un toque moderno.

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Estas cuatro tendencias reflejan un verano marcado por la diversidad: desde lo más natural hasta lo más atrevido, cada persona puede encontrar el estilo que mejor se adapte a su personalidad y forma de expresión.

Fuente: La Nueva España

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