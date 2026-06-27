La OCU lo confirma: estas son las mejores marcas de agua embotellada que puedes comprar en el supermercado

El agua embotellada es, sin duda, uno de los productos más demandados en el supermercado. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un análisis para determinar cuáles son las mejores marcas de agua que puedes comprar.

Para alcanzar este objetivo, la OCU analizó más de 90 aguas embotelladas, con y sin gas, y teniendo en cuenta cuestiones como el etiquetado, el origen del manantial, el precio por litro y el impacto medioambiental.

De entre todas, la OCU distinguió dos marcas por su equilibrio entre calidad y precio. Se trata del agua mineral La Majuela, de Día, y Aquadeus.

De la primera, la Organización de Consumidores y Usuarios destaca su mineralización débil, su bajo contenido en sodio y su precio ajustado. Su precio ronda los 15 céntimos de euro por litro.

En cuanto a Aquadeus, destacan su composición equilibrada y la baja mineralización. En este caso, el precio ronda los 21 céntimos de euro por litro.

Agua del grifo

Eso sí, desde la OCU recomiendan siempre apostar primero por el agua del grifo, que es más barata y sostenible, antes que tirar del agua embotellada. Y en caso de comprar el agua embotellada, que es mejor elegir envases de mayor tamaño, mirar el precio por litro y priorizar aguas procedentes de manantiales cercano.

A la hora de beber agua en casa, la duda se repite: ¿mejor agua embotellada o agua del grifo? La respuesta depende del gusto, de la calidad del agua en cada zona y de las necesidades de cada familia, pero en términos generales el agua del grifo en España cuenta con controles sanitarios y se considera segura cuando cumple los criterios de calidad establecidos. El Ministerio de Sanidad recuerda que el agua de consumo debe ser salubre y limpia, y que España cuenta con sistemas de vigilancia y control para que llegue en buenas condiciones a los hogares.

CONCLUSIÓN La conclusión práctica es sencilla: si el agua del grifo de tu zona es apta y te gusta, suele ser la opción más lógica para el día a día. Para mejorar el sabor, puede bastar con dejarla reposar en una jarra en la nevera o usar un filtro si el problema es el gusto, siempre manteniéndolo correctamente. El agua embotellada puede reservarse para ocasiones concretas, desplazamientos o casos en los que haya una recomendación sanitaria específica.

La principal ventaja del agua del grifo es el precio. Es mucho más barata que la embotellada, no obliga a cargar garrafas, evita acumular plásticos y está disponible al momento. Su principal inconveniente suele ser el sabor, que puede variar según la zona, la dureza del agua o la presencia de cloro. En algunas viviendas antiguas, además, conviene prestar atención al estado de las tuberías interiores, porque la calidad no depende solo de la red pública.

El agua embotellada, por su parte, resulta cómoda para quienes prefieren un sabor concreto, viven en zonas donde el agua del grifo no les convence o necesitan una opción práctica para viajes, trabajo o situaciones puntuales. Sin embargo, suele ser bastante más cara, genera residuos y exige transporte, almacenamiento y compra frecuente. También conviene mirar bien la etiqueta: no toda el agua embotellada es necesariamente agua mineral natural; puede haber aguas preparadas o tratadas, seguras y legales, pero distintas de lo que muchos consumidores imaginan.

Fuente: La Nueva España