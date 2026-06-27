Mañana se esperan colas kilométricas para las sandalias marcas Lidl de la nueva temporada: por 3,99 euros

Ya es verano y es tiempo de piscina, playa y andar por la calle con el pie al aire. Y si hay un artículo de moda que enamora a miles de usuarios, esas son las sandalias de Lidl. Y ojo, que no hablamos de una sandalia cualquiera, sino de la colección especial que lanza la propia cadena de supermercados con su logo oficial y sus colores corporativos.

Su suela te permite disfrutar de cualquier momento agradable frente al mar, paseo marítimo o, simplemente, bajar al comprar el pan. Porque desde Lidl tiene a un precio casi regalado las "LIDL Sandalias de baño para hombre" por solo 4,99 euros.

¿Qué ofrecen?

Hablamos de unas sandalias ideales para piscina, playa y tiempo libre. Cuentan con una tira ancha y plantilla preformada para una mejor sujeción. Tiene una suela ligera y flexible de EVA. El color está disponible en azul y blanco.

Otro detalle que enamora de este producto, además de su diseño, que es un 'must' en redes sociales, son sus tallas. Y es que puedes encontrar estas sandalias oficiales de la marca Lidl desde la talla 41 hasta la 46.

Estas sandalias se encuentran entre los productos 'top valorados' dela cadena de supermercados alemana, por lo que van a arrasar en ventas en los próximos días.

Sandalias Lidl. / Archivo

Alta demanda

Y es que ese es otro detalle que debes tener en cuenta. Este artículo es casi una pieza de coleccionista, por lo que si quieres conseguir las sandalias propias de Lidl de esta temporada debes correr a hacerte con ellas antes de que vuelen porque además, no es solo que estemos en verano y sea un calzado que haga falta, sino que es un calzado que tiene su público.

Recuerda que puedes comprar este calzado tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de este enlace de la propia página oficial de la famosa cadena de supermercados alemana.

Fuente: La Nueva España