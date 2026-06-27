Mañana se esperan colas kilométricas para la piscina de quita y pon para 7 personas más barata de Lidl: montaje sencillo sin necesidad de herramientas

Llega el verano y con el calor y las ganas de refrescarse. Y es que para aquellos que tengan la suerte de tener un jardín amplio en el que desconectar al aire libre dentro del propio hogar tras una jornada agotadora, Lidl ofrece la mejor oportunidad para refrescarse a un precio espectacular y sin tener que hacer ningún tipo de obra.

Así que si quieres tener una piscina tamaño familiar en casa de la forma más cómoda posible debes correr a Lidl para conseguir la piscina Steel Pro Max Ø 366 x 100 cm que ya vende por solo 184,99 euros.

¿Qué ofrece?

Lidl nos trae una piscina por menos de 200 euros que hará las delicias de grandes y pequeños en casa. Este producto se caracteriza por su lona de la piscina de material DuraPlus™ resistente y su suelo con aspecto de mosaico de guijarros, el cual es agradable al tacto.

Pero el auténtico detalle a destacar de esta piscina es su montaje sencillo sin necesidad de herramientas dado que cuenta con una estructura de marco extremadamente rígida para una mayor resistencia y durabilidad.

Piscina. / Lidl

El sistema FrameLink System™ con conectores en T de plástico previene los daños por óxido entre las barras y protege contra las deformaciones y la banda de PVC proporciona una estabilidad adicional a las paredes laterales. Y no solo eso, ya que vaciarla es aún más sencillo gracias a su válvula de drenaje integrada con adaptador para manguera de jardín.

Y es que ojo, ya que esta piscina cuenta con una capacidad de agua al 90 % de llenado de 9150 litros, por lo que pueden meterse varias personas junto a los más pequeños de la casa.

Alta demanda

Por todo ello, lo que te recomendamos es correr a tu tienda Lidl más cercana a conseguir este producto que se va a convertir en la estrella del verano. Además de las tiendas físicas dela famosa cadena de supermercados alemana, también lo puedes conseguir por este enlace de la página web oficial de la famosa cadena de supermercados.

Fuente: La Nueva España