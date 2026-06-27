Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la afeitadora Philips más barata del mercado: ofrece un afeitado rápido y depurado
Sus cabezales de afeitado son flexibles y se mueven en tres direcciones.
Benito Domínguez
Si quieres tener siempre un aspecto perfecto, en Lidltienen la solución porque venden la afeitadora Philips más barata del mercado, con la que tendrás un afeitado rápido y apurado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.
Se trata de la afeitadora Philips Serie 1000 S1134/00 que ofrece un afeitado rápido y apurado gracias al sistema de cuchillas PowerCut con 27 cuchillas autoafilables.
Además, sigue los contornos del rostro gracias a los cabezales de afeitado flexibles que se mueven en tres direcciones.
Esta afeitadora de Philips consigue un uso cómodo gracias al mango ergonómico de goma y tiene apertura con solo pulsar un botón para una limpieza fácil. Su funcionamiento es con batería y ofrece 30 minutos de autonomía por 8 horas de tiempo de carga.
Descuento
Esta afeitadora tenía un precio de 39,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 30 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 27,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ
Fuente: La Nueva España
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