Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la depiladora láser más barata del mercado: ahora con un 60% de descuento

Acabar con el vello de manera definitiva es uno de los grandes reclamos de las herramientas destinadas a la depilación. De las clásicas cuchillas que se limitan a rasurar el pelo a las depiladoras, las famosas "depi lady" que arrancan el vello de raíz, haciendo que este tarde más en salir.

Sin embargo, ahora es cada vez más habitual oír hablar de depilación láser. El que promete ser el método definitivo para decir adiós para siempre al vello de cualquier parte del cuerpo. A pesar de que hay quien piensa que puede tratarse de un tratamiento doloroso y solo apto para realizarse en centros de estética, lo cierto es que esta técnica puede valerse de cabezales con efecto frío que ofrecen un efecto calmante para que el "picotazo" del láser sea algo más llevadero y además, cada vez hay más marcas que deciden sacar a la venta dispositivos para poder probar la depilación láser desde la comodidad de tu casa.

Grandes marcas como Philips comercializan desde hace años este tipo de pequeños electrodomésticos a precios más que competitivos, sin embargo, para muchos usuarios siguen siendo cifras algo elevadas, ya que en muchas ocasiones superan los 200 euros.

Ahora, el precio parece no ser un problema gracias en parte a grandes superficies como Lidl, que ha puesto a la venta a través de su tienda online la depiladora láser Sanitas. Un dispositivo que además de prometer buenos resultados, puede ser tuya por solo 69,99 euros, un descuento del 60, ya que su precio anterior era de 175,99 euros.

Depiladora láser. / Lidl

Protege y cuida tu piel

Además de su increíble precio, esta depiladora cuenta con un diseño manejable, perfecto para el tratamiento de zonas corporales pequeñas y de difícil acceso. Cuenta además con hasta 200.000 pulsos de luz, lo que hace que su vida el dispositivo cuente con una larga vida útil.

Si eres de los que teme que el láser pueda dañar tu piel, no te preocupes, ya que incluye un Filtro UV integrado para proteger la piel de posibles quemaduras. Además, tiene máxima seguridad con el sensor 2 en 1 de tipo de piel y de contacto con la piel y una superficie de luz de 3,1 cm² para una aplicación especialmente rápida en solo aprox. 20 min. en el nivel de energía más bajo para brazos, piernas, cara, axilas y zona del bikini.

Puede usarse en varias zonas corporales como cara, axila, brazos, abdomen, zona del bikini, espalda, pecho o piernas y tiene tecnología de luz IPL de última generación, utilizada también por dermatólogos para la depilación profesional. Desactiva la raíz del vello profundamente bajo la piel y evita así que vuelva a crecer.

Fuente: La Nueva España