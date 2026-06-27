Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros
Se caracteriza por una estructura de nido de abeja para un clima de sueño fresco, ideal para la temporada cálida
Daniel Cid
Verano es sinónimo de relax, vacaciones y tiempo para nosotros. Y para ello es muy importante el poder descansar por las noches, conciliar el sueño y desconectar.
Así que del mismo modo que cambias tu ropa de verano, la ropa de cama también debe adaptarse a las altas temperaturas y al cambio de estación. Por ello, no dudes en correr a Lidl y conseguir las fundas de almohada de seersucker pack 2 por un precio espectacular: por solo 4,99 euros.
Dos piezas y de puro algodón
Este pack de almohadas viene en un conjunto de dos piezas y es de puro algodón. Se caracteriza por una estructura de nido de abeja para un clima de sueño fresco, ideal para la temporada cálida. Lo mejor es cómo se colocan. Y es que se acabó el dar empujones o perder el tiempo encajando la esquina de la almohada con el de la funda. Es juego viene con una con cremallera, fácil y rápida de colocar.
Y eso no es todo. Es cierto que en verano se suda más y por lo tanto tenemos que poner nuestra a ropa de cama a lavar más a menudo. Pero con este juego de Lidl todo son ventajas. Y es que es fácil de cuidar: es lavable a máquina hasta 60 °C y apta para secadora.
Al ser 100 por cien de algodón se recomienda para usar no solo en verano, sino también en primavera y otoño. En cuanto a los colores, hay que destacar que este conjunto viene en: flores, verde, verde claro, rayas, blanco. Unos detalles que pegan prácticamente con todos los juegos de cama.
Alta demanda
Por todas estas características se trata de un producto que va a volar en Lidl en las próximas horas. Y es que la mejor recomendación es correr a tu tienda Lidl más cercana y conseguir este producto. Recuerda que lo puedes encontrarlo en las tiendas físicas de Lidl como a través de este enlace de la página web oficial de la famosa cadena de supermercados alemana. No lo dudes y hazte con ella.
Fuente: La Nueva España
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