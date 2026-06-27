Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla colgante más barata del mercado: ideal para descansar y relajarse
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
¿Buscas renovar la decoración del jardín? Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección muebles y terraza que promete revolucionar a todos sus clientes. Se trata de la silla colgante que reúne las características necesarias para convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría. ¿Su precio? Una auténtica locura: disponible por tan solo 18,99 euros.
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una superficie cómoda y grande, lo que la convierte en la opción más asequible para descansar y relajarse. Además, incluye un cojín a juego que garantiza una postura cómoda y ergonómica.
Estilo boho
En lo que respecta al diseño, cuenta con un alegre estilo boho. Su color beige posiciona a esta silla como una de las opciones más combinables. Además, es resistente a la intemperie y a los rayos UV, lo que garantiza que no se deteriore con el paso del tiempo.
La seguridad es otro de sus puntos fuertes. El fabricante indica que está elaborada con un tejido robusto y duradero, así como unos cordones resistentes con lazos para colgar. Durabilidad y seguridad, dos características primordiales para añadir este artículo a la cesta de la compra.
Alta demanda
La combinación de comodidad, seguridad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los consumidores tendrán un único objetivo: conseguir esta silla colgante que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
Lidl nació en Alemania y forma parte del Grupo Schwarz, el mismo grupo propietario de Kaufland. Una curiosidad sobre su nombre es que la familia fundadora era Schwarz, pero “Schwarzmarkt” significa “mercado negro” en alemán, así que Dieter Schwarz recuperó el apellido Lidl de antiguos socios comerciales para usarlo como marca de sus tiendas de descuento.
Fuente: La Nueva España
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