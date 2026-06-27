Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el altavoz inalámbrico más barato del mercado: ideal para la playa y la piscina

Llega el verano y en Action tienen el complemento ideal para esta época, el altavoz inalámbrico más barato del mercado con el que podrás llevar la música a todas partes, a la playa y a la piscina. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlo.

Se trata del altavoz inalámbrico Fresh'n Rebel que ofrece hasta 20 horas de reproducción con una carga completa de dos horas y media. Además, podrás conectar varios altavoces Fresh'n Rebel entre sí.

Este altavoz inalámbrico tiene un diseño a prueba de salpicaduras y cuenta con una práctica correa de muñeca con lo que podrás llevar a cualquier aventura.

Colores

El altavoz está disponible en cuatro colores, negro, gris, rosa y púrpura; y tiene un precio ideal. Hasta ahora costaba 9,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 20 por ciento de descuento, con lo que se queda en 7,95 euros.

Action es una cadena neerlandesa de descuento no alimentario nacida en Enkhuizen, Países Bajos. Su modelo se basa en tiendas de precios bajos con un surtido muy amplio y cambiante: productos para el hogar, limpieza, decoración, bricolaje, papelería, juguetes, cuidado personal, alimentación envasada y artículos de temporada. La compañía se define como una cadena de descuento de rápido crecimiento en Europa y atiende a más de 20 millones de clientes a la semana en más de 3.000 tiendas.

El grupo ha crecido con mucha fuerza en los últimos años. Cerró 2025 con más de 3.300 tiendas, presencia en 15 países y una facturación anual de 16.000 millones de euros. Además, cuenta con más de 84.000 empleados.

Fuente: La Nueva España