Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la lámpara de mesa 2 en 1 más barata del mercado: ilumina el escritorio y carga el teléfono móvil

Si estás pensando en renovar tu escritorio, en Action venden la lámpara de mesa 2 en 1 más barata del mercado que además de iluminar la mesa también te permite cargar el móvil. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.

Una moderna lámpara de mes que combina estilo y funcionalidad. Y es que está equipada con un cargador inalámbrico de teléfono de 15 vatios y una moderna base de bambú.

La lámpara es fácil de instalar y conectar gracias a su casquillo E14 y a su cable de 1,5 metros de longitud. Ideal para tu escritorio, mesita de noche o salón.

Varios colores para elegir

Esta lámpara de mesa está disponible en cuatro colores, marrón, gris topo, blanco y negro. Sus medidas son 14 por 32 centímetros, perfectas para cualquier escritorio.

Promoción semanal

Pero lo mejor de todo es su precio. Esta lámpara de mesa tenía un precio de 12,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda en 9,95 euros, sin duda la opción más inteligente.

En España, Action está en plena expansión. A finales de 2025 alcanzó las 108 tiendas tras nuevas aperturas en Albolote, Barcelona y Tomelloso, y la compañía prepara más crecimiento logístico con un nuevo centro de distribución en Tarragona previsto para comienzos de 2027. La última apertura ha sido la de Zamora.

Fuente: La Nueva España