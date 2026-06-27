Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el ventilador de mesa más barato del mercado: de gran potencia a pesar de su reducido tamaño

Llega el verano y los calores, y para combatirlos, en Action tienen el ventilador de mesa más barato del mercado, de gran potencia a pesar de su reducido tamaño. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlo.

Se trata del ventilador de mesa Nor-Tec que mide 16,5 por 24 centímetros, cuenta con 3 velocidades y oscilación de 110 grados. También tiene pantalla digital para un manejo sencillo e incluye función de temporizador para mayor comodidad.

Disfruta de una brisa fresca mientras trabajas con este ventilador de escritorio compacto. Con 3 velocidades ajustables y una función de oscilación automática de 110 grados, garantiza una circulación óptima del aire.

La pantalla digital facilita el manejo y le da un aspecto moderno. Incluye función de temporizador para mayor comodidad. Funciona a través de una conexión USB-C, por lo que es ideal para usar en la oficina o en casa. Es perfecto para los días calurosos.

Un chollo

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 7,95 euros, todo un chollo.

Action es una cadena neerlandesa de descuento no alimentario nacida en Enkhuizen, Países Bajos. Su modelo se basa en tiendas de precios bajos con un surtido muy amplio y cambiante: productos para el hogar, limpieza, decoración, bricolaje, papelería, juguetes, cuidado personal, alimentación envasada y artículos de temporada. La compañía se define como una cadena de descuento de rápido crecimiento en Europa y atiende a más de 20 millones de clientes a la semana en más de 3.000 tiendas.

El grupo ha crecido con mucha fuerza en los últimos años. Cerró 2025 con más de 3.300 tiendas, presencia en 15 países y una facturación anual de 16.000 millones de euros. Además, cuenta con más de 84.000 empleados.

Fuente: La Nueva España