Evita que tu casa sea un horno con la máquina de aire acondicionado barata de Action

¿Tu casa es un horno durante el verano pero no puedes permitirte la instalación de aire acondicionado? Quizá en Action encuentres una solución intermedia. La cadena de supermercados de artículos a bajo precio —'Pequeños precios, grandes sonrisas'— cuenta con numerosos productos para bajar la temperatura o la sensación térmica de los hogares ahora que el calor comienza a apretar y las temperaturas son asfixiantes durante las olas de calor.

En las estanterías de Action puedes encontrar ventiladores de mano, de mesa, de pie, manuales e incluso máquinas de aire acondicionado. Es el caso del aire acondicionado Kinzo de 1010 vatios que puedes adquirir por menos de doscientos euros, en concreto, 179 euros.

El aparato cuenta con ruedas por lo que es portátil para que puedas mantener una temperatura agradable en la estancia de casa que necesites, ya sea el salón, una habitación o la cocina, por ejemplo. Tiene una pantalla led en la que se indica la temperatura y el modo en el que está. También posee un temporizador de 24 horas y modo de sueño para un descanso nocturno óptimo. Además, se puede regular a dos velocidades de ventilación y viene con mando a distancia para que puedas controlarlo sin tener que levantarte para una mayor comodidad.

Aire acondicionado. / Action.

Capacidad de enfriamiento

La capacidad de refrigeración del aire acondicionado es de 9.000 BTU, adecuada para salas de hasta 60 m³, según explican desde Action. Eso sí, la cantidad de BTU que necesitas para alcanzar una temperatura agradable depende de varios factores: el tamaño del espacio, así como en qué parte del edificio se encuentre. "En la buhardilla o en una habitación a la que le da el sol hará más calor y este se mantendrá por más tiempo", explica. También depende de cuántas paredes exteriores tenga la habitación y su tipo de aislamiento. "En general, para cada metro cúbico necesitas de unos 30 a 40 vatios de potencia de enfriamiento para enfriar la casa", apuntan. Esto equivale a unos 100-135 BTU por m3.

Además, esta máquina de aire acondicionado elimina la humedad del aire. Y por si te da miedo que lo barato salga caro, es decir, que este aparato no cumpla con tus expectativas, este aire acondicionado viene con dos años de garantía del fabricante.