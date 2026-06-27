Esto es lo que te cuesta una ducha y un baño de agua caliente en tu casa

Ducharse o llenar la bañera puede parecer un gesto cotidiano sin demasiada importancia, pero es uno de los momentos del día en los que más agua se puede gastar en casa. La diferencia entre una ducha rápida y una ducha larga puede ser enorme: no solo en litros de agua, también en energía, porque buena parte de ese consumo suele ser agua caliente.

Detrás de un baño hay un consumo doble: agua y energía para calentarla. Por eso, la diferencia entre una ducha rápida, una ducha larga y un baño completo puede notarse en la factura, sobre todo en casas con varias personas. El gasto exacto depende de muchos factores: el precio del agua en cada municipio, el sistema utilizado para calentarla —gas, electricidad, termo, caldera o aerotermia—, el caudal del grifo y la duración de la ducha. Aun así, se pueden hacer estimaciones aproximadas para entender mejor por dónde se va el dinero.

E. V.

Una ducha corta de unos cinco minutos puede consumir entre 50 y 80 litros de agua, según la presión y el tipo de alcachofa. Si el agua es caliente, el coste total aproximado, sumando agua y energía, puede situarse entre 0,40 y 0,80 euros por ducha.

Si la ducha se alarga hasta los 10 minutos, el consumo puede duplicarse y superar fácilmente los 100 o 150 litros. En ese caso, el coste puede rondar entre 0,80 y 1,50 euros, dependiendo del sistema de calentamiento y de las tarifas de cada hogar.

Llenar una bañera

El baño en bañera suele ser más caro. Llenar una bañera puede requerir entre 150 y 200 litros de agua, e incluso más si es grande o se llena mucho. Al tratarse de agua caliente, el coste aproximado puede moverse entre 1,50 y 2,50 euros por baño, aunque en algunos casos puede ser superior.

La comparación es clara: una ducha breve suele ser mucho más económica que un baño, pero una ducha muy larga puede acabar acercándose al gasto de una bañera. La clave, por tanto, no está solo en elegir ducha en lugar de baño, sino en controlar el tiempo que el grifo permanece abierto.

La llamada ducha eficiente debería durar entre 5 y 7 minutos. Es tiempo suficiente para asearse bien sin disparar el consumo. Además, hay un gesto muy sencillo que marca la diferencia: cerrar el grifo mientras nos enjabonamos o aplicamos champú. Ese pequeño hábito puede ahorrar muchos litros de agua caliente en cada uso.

También ayuda instalar una alcachofa de bajo consumo o un reductor de caudal. Son elementos baratos y fáciles de colocar que reducen la cantidad de agua sin que apenas se note en la comodidad de la ducha. En una vivienda con varias personas, el ahorro acumulado puede ser importante.

Otro truco es ajustar la temperatura del agua. No siempre hace falta ducharse con agua muy caliente. Cuanto más haya que calentarla, más energía se consume. Una temperatura templada resulta suficiente para la higiene diaria y ayuda a rebajar el gasto.

Claves para ahorrar Una ducha corta de cinco minutos puede costar aproximadamente entre 0,40 y 0,80 euros. Una ducha de diez minutos puede subir a entre 0,80 y 1,50 euros. Un baño completo con agua caliente puede rondar entre 1,50 y 2,50 euros. La ducha ideal para ahorrar debería durar entre 5 y 7 minutos. Cerrar el grifo mientras te enjabonas reduce mucho el consumo. Una alcachofa eficiente ayuda a gastar menos agua sin perder comodidad. El baño es mejor reservarlo para momentos puntuales.

El baño, por su parte, puede reservarse para ocasiones puntuales. No tiene por qué desaparecer, pero si se convierte en hábito frecuente, el consumo de agua y energía se dispara. En tiempos de facturas elevadas, cambiar algunos baños por duchas cortas puede suponer un ahorro real.

En una casa con cuatro personas, la diferencia puede ser considerable. Si cada una pasa de duchas largas a duchas de cinco o seis minutos, el ahorro mensual en agua caliente puede notarse. No se trata de renunciar a la comodidad, sino de evitar que el agua caliente corra más tiempo del necesario.

F. E.

La ducha perfecta

La llamada ducha perfecta, si se piensa en ahorro, higiene y comodidad, debería durar entre 5 y 7 minutos. Es tiempo suficiente para asearse bien sin disparar el consumo. Además, se puede ahorrar todavía más si se cierra el grifo mientras uno se enjabona o se aplica champú, y si se utiliza una alcachofa eficiente o un reductor de caudal. Algunas recomendaciones sitúan la ducha eficiente por debajo de los 5 minutos cuando se busca reducir al máximo el consumo.

El ahorro empieza en un gesto muy simple: menos minutos de agua caliente corriendo, menos gasto en la factura.

El truco más sencillo para saber cuánto gastas en tu propia casa es medir el caudal: coloca un cubo bajo la ducha durante un minuto y comprueba cuántos litros recoge. Si en un minuto salen 10 litros, una ducha de 6 minutos gastará unos 60 litros. Si salen 15 litros, esa misma ducha subirá a 90 litros. Con ese dato, cada persona puede calcular de forma bastante realista cuánto agua se va por el desagüe en cada ducha.