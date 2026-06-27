¿Cómo ahorrar agua si tengo una piscina en casa? Estos son los trucos que debes tener en cuenta

Las incesantes olas de calor están obligando a muchas familias a tener una pequeña piscina en casa, aunque sea de plástico y de reducidas dimensiones, con el objetivo de refrescarse a lo largo del día. Estos pequeños estanques nos ayudan a bajar la temperatura corporal e incluso nos suponen un ahorro a la hora de refrigerarnos de otro modo. Por contra, tener una piscina también conlleva una serie de gastos para garantizar su adecuado mantenimiento. Uno de los mayores gastos radica en su llenado de agua.

La evaporación por las altas temperaturas y el agua que se derrama son algunos de los motivos que ocasionan pérdidas en el nivel de agua, aunque hay más factores. Por eso, a fin de controlar el gasto de agua, a continuación te ofrecemos algunos trucos.

Trucos para ahorrar agua en la piscina

No la llenes mucho. No hace falta que el agua rebose por los laterales de la piscina. Un nivel alto provoca más salpicaduras innecesarias, especialmente también si hay niños jugando.

No hace falta que el agua rebose por los laterales de la piscina. Un nivel alto provoca más salpicaduras innecesarias, especialmente también si hay niños jugando. Aísla la piscina del viento . Toldos, setos, vallas o pantallas cortavientos contribuyen a reducir la evaporación del agua que el viento favorece.

. Toldos, setos, vallas o pantallas cortavientos contribuyen a reducir la evaporación del agua que el viento favorece. Mantén la piscina limpia. Quitar hojas y bichitos que se caen al agua evita que la depuradora y el sistema de filtración trabajen más de lo necesario, conservando también mejor el agua. Controlar el pH y el nivel de desinfectante ayuda a que el agua dure más tiempo en buenas condiciones

Quitar hojas y bichitos que se caen al agua evita que la depuradora y el sistema de filtración trabajen más de lo necesario, conservando también mejor el agua. Controlar el pH y el nivel de desinfectante ayuda a que el agua dure más tiempo en buenas condiciones Usa una cubierta para piscina. Una lona o cobertor de burbujas reduce la evaporación y además te ayuda a mantener más limpia la piscina. De este modo, ahorrarás también en depuradora y en productos químicos. Ponla sobre todo por la noche.

Una lona o cobertor de burbujas reduce la evaporación y además te ayuda a mantener más limpia la piscina. De este modo, ahorrarás también en depuradora y en productos químicos. Ponla sobre todo por la noche. Arregla fugas de agua. Si ves una pitera, repárala de forma inmediata.

Si ves una pitera, repárala de forma inmediata. Optimiza el lavado del filtro. Si utilizas un filtro de arena, realiza el contralavado solo cuando sea necesario y durante el tiempo recomendado. Un lavado excesivo consume mucha agua y evita tener que vaciar parcialmente la piscina por problemas de calidad.

Si utilizas un filtro de arena, realiza el contralavado solo cuando sea necesario y durante el tiempo recomendado. Un lavado excesivo consume mucha agua y evita tener que vaciar parcialmente la piscina por problemas de calidad. Ducha antes de entrar. Acostumbra a la gente que se bañe en la piscina a darse una ducha para eliminar crema de sol, sudor y arena y evitar que el agua gane turbidez.

Acostumbra a la gente que se bañe en la piscina a darse una ducha para eliminar crema de sol, sudor y arena y evitar que el agua gane turbidez. Aprovecha el agua de pozos y de lluvia .

. Si tienes que vaciar la piscina, aprovecha el agua para regar el jardín, el patio o darle otros usos, siempre que los productos químicos no afecten.

Estos pequeños gestos te ayudarán a conservar el nivel de agua y disminuir los costes de mantenimiento y de energía para que puedas disfrutar de tener piscina en casa sin gastarte un dineral.