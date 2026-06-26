Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los trenes de mercancías pasarán por ZamoraLos obstáculos ambientales del polígono Zamora NorteNombramientos Junta de Castilla y LeónParís de Noia arrasa en Zamora: llenazo absolutoDirecto| Terremoto en Venezuela
instagramlinkedin

Consejos

Vinagre en la puerta de la casa: el truco que cada vez más personas utilizan por sus beneficiosos efectos

Cada vez apostamos más por las cosas naturales

Vinagre en la puerta de la casa: el truco que cada vez más personas utilizan por sus beneficiosos efectos

Vinagre en la puerta de la casa: el truco que cada vez más personas utilizan por sus beneficiosos efectos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Benito Domínguez

Los trucos de las abuelas son los más efectivos, sobre todo porque ellas tenían que apañarse con lo poco que tenían para sacar adelante sus casas. Y parece que cada vez seguimos más esta tendencia, apostando por las cosas naturales en lugar de la utilización de químicos. Por eso hay muchas personas que utilizan el truco del vinagre en la puerta de casa, sobre todo por sus beneficiosos efectos.

Y es que rociar vinagre en la puerta de la casa puede evitar la entrada de plagas en la vivienda, ya que el olor del vinagre desagrada a muchos insectos, con lo que conseguiremos que no pasen por esta zona.

Pero no echaremos el vinagre directamente, sino que haremos una mezcla de vinagre de vino blanco y agua en un atomizador.

Podemos rociarlo en los marcos de las puertas y ventanas, en cualquier sitio que creamos que es posible la entrada de insectos, de forma preventiva.

Noticias relacionadas y más

Repetir

Y claro, no se puede hacer una única vez, sino que habrá que repetir el procedimiento de una a dos veces por semana si queremos que haga efecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
  2. El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora
  3. Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
  4. Cuatro bloques de viviendas se levantarán en la unidad de actuación Santa Eulalia de Zamora
  5. Tres años de prisión por lanzar droga por la ventanilla ante un control policial en Benavente
  6. El tren de las 17.30 pasa de largo por Zamora y deja tirados a 60 pasajeros
  7. Un trabajador de Correos de Bermillo de Sayago denuncia un robo y la Guardia Civil le investiga por simular el delito y apropiarse del dinero
  8. Juicio por el accidente mortal de dos jóvenes en Morales: ¿Hubo coche fantasma?

Vinagre en la puerta de la casa: el truco que cada vez más personas utilizan por sus beneficiosos efectos

Vinagre en la puerta de la casa: el truco que cada vez más personas utilizan por sus beneficiosos efectos

El Ayuntamiento de Toro y la Junta Agropecuaria local se oponen a la instalación de macroplantas de biogás en la comarca

El Ayuntamiento de Toro y la Junta Agropecuaria local se oponen a la instalación de macroplantas de biogás en la comarca

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tienda de campaña para 4 personas más barata del mercado: de fácil montaje y elaborada en tejido resistente

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tienda de campaña para 4 personas más barata del mercado: de fácil montaje y elaborada en tejido resistente

La inquietante venta de Nico Paz del Real Madrid al Como o cómo pasar de gastar 9 millones a ingresar 60 con una maniobra contable

La inquietante venta de Nico Paz del Real Madrid al Como o cómo pasar de gastar 9 millones a ingresar 60 con una maniobra contable

Benavente repartirá 5.000 euros en bonos de compra con la tercera edición del ‘Bengo’

Benavente repartirá 5.000 euros en bonos de compra con la tercera edición del ‘Bengo’

Personas sordociegas disfrutan del mejor tinto de Toro: "El vino es una experiencia sensorial, es compartir emociones y sensaciones"

Personas sordociegas disfrutan del mejor tinto de Toro: "El vino es una experiencia sensorial, es compartir emociones y sensaciones"

Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia

Santiago de Compostela, destino del fin de estudios para los alumnos del Centro de Adultos de Sanabria

Santiago de Compostela, destino del fin de estudios para los alumnos del Centro de Adultos de Sanabria
Tracking Pixel Contents