Los microgastos: la estrategia para identificar y eliminar las fugas de dinero de tu cartera

Los conocidos como microgastos, o gastos hormiga, son los mayores enemigos de todo aquel que se precie a intentar ahorrar. Cafés, snacks, el ticket del parking, o suscripciones de 2 euros por ampliar el almacenamiento del móvil son algunos de los elementos que encabezan las listas de los gastos más pequeños y dolorosos de las carteras. Por eso, este diario te trae las mejores estrategias para eliminarlos

Identificar las fugas de dinero

Uno de los factores representativos de los microgastos es su capacidad para pasar inadvertidos hasta que, cuando menos te lo esperas, tu cuenta del banco está tiritando. Por eso, hacer una lista con estos gastos durante dos semanas puede ayudarte a identificar por donde "se escapa" tu dinero.

Aplica la regla de las 24

Este método, del cual ya hemos hablado en publicaciones anteriores, es fundamental para evitar compras excesivamente innecesarias. Tan solo espera 24 horas para descubrir si realmente querías un producto o era cuestión del capricho.

Establece un tope de dinero efectivon

Desde que las tarjetas de crédito entraron el juego, para muchos parece que gastar dinero en "efectivo" es "ahorrar", lo cual es un grave error. Las redes sociales se llenan diariamente de vídeos donde parece que si pagas algo con dinero en efectivo "no cuenta". Una broma que, en el fondo, no es tan graciosa, ya que son muchos los usuarios que se sienten identificados con este tipo de contenido. Por ello, y sobre todo si tú eres uno de ellos, debes asignarte un dinero en efectivo mensual de cara a estos microgastos, de esa forma, cuando se acabe el dinero, no tendrás más hasta el mes siguiente, un método que te obliga a no utilizar las tarjetas de crédito y a racionar de mejor forma el dinero.

Sustituir, no prohibir

No cortes todos tus gustos de golpe. En su lugar, prepara tu café en casa o lleva tu propia comida al trabajo para reducir la frecuencia de pedidos a domicilio o compras en la calle. Será cuestión de tiempo que, si aplicas estos consejos, tu dinero dure más tiempo en tus bolsillos.