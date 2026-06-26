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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tienda de campaña para 4 personas más barata del mercado: de fácil montaje y elaborada en tejido resistente

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tienda de campaña para 4 personas más barata del mercado: de fácil montaje y elaborada en tejido resistente

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tienda de campaña para 4 personas más barata del mercado: de fácil montaje y elaborada en tejido resistente

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Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de deporte y tiempo libre que promete conquistar a los amantes de la naturaleza. Se trata de la tienda de campaña para cuatro personas que combina comodidad y calidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 59,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su interior oscurecido reduce la incidencia de la luz. Ideal para evitar deslumbramientos y calores en el interior difíciles de soportar. En este sentido, la tienda cuenta con aberturas de ventilación que garantizan una circulación óptima del aire y permite disfrutar de las pequeñas brisas del verano que dan un poco de tregua para combatir las altas temperaturas.

El artículo promete durabilidad con el paso del tiempo; está diseñado en tejido de poliéster resistente que soportará las condiciones climatológicas más adversas. Además, repele el agua y es resistente a los rayos UV.

El fabricante indica que el sistema de montaje y desmontaje es bastante sencillo gracias a las varillas de fibra de vidrio encajables. El interior está compuesto por un práctico equipamiento con soporte para lámpara y compartimentos de almacenamiento. Sin duda, esta tienda se presenta como la solución definitiva para disfrutar de una acampada con todas las garantías.

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Alta demanda

La combinación de resistencia, funcionalidad y calidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta tienda de campaña para cuatro personas que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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