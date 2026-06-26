Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los escarpines de niño más baratos del mercado: son cómodos y de secado rápido

Llega el verano y con él las salidas a la playa y al río, pues en Lidl puedes conseguir los escarpines de niño más baratos del mercado. Son cómodos y de secado rápido, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlos.

Se trata de unos escarpines de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, adecuados para playas, lagos y deportes acuáticos. Estos escarpines, que se llaman pepperts, protegen de la arena, las conchas y las piedras.

Además, son especialmente ligeros, cómodos y de secado rápido; y tienen una práctica tira para calzarse en la zona del talón, además de ser de suela flexible.

Colores

Están disponibles en dos colores, lila y naranja; y las tallas van de la 31 a la 37. En cuanto a su precio, están disponibles por solo 3,49 euros. Puedes hacerte con ellos AQUÍ.