Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la ducha italiana más barata del mercado: por solo 13,99 euros

Cada vez son más los interioristas y las familias que están eliminando las bañeras y cabinas para optar por la denominada ducha italiana que elimina por completo un plato de ducha elevado tradicional y la sustituye por una base integrada en el suelo. En muchos diseños tiene un color diferente al resto del suelo para delimitar la zona específica de la ducha, y suele tener una ligera pendiente para ayudar a drenar el agua.

En lugar de tener un desagüe cuadrado con rejilla en el centro o en la parte frontal del plato de ducha, tiene un desagüe alargado situado junto a la pared que suele recorrer el ancho de la ducha para asegurar un buen drenaje. Además, en muchos casos tiene un panel de vidrio que separa la ducha del resto del baño para evitar salpicaduras.

Al prescindir de cortinas, puertas o varios paneles de vidrio, este diseño da una sensación de amplitud en el baño y hace que parezca que la ducha ocupa menos espacio. Se puede adaptar a diferentes estilos de diseño y, a su vez, aportar una estética moderna a los baños. Por ello, si quieres contar con este tipo de ducha, debes acudir a Lidl a conseguir la ducha perfecta para este estilo por solo 13,99 euros-

¿Qué ofrecen?

Se trata de una barra de ducha de acero inoxidable con jabonera, alcachofa de ducha y flexo de ducha que tiene 5 tipos de chorro: Chorro de lluvia potente e ideal para aclarar el champú; Chorro de masaje para masajear contracturas de forma localizada; Chorro de espuma suave para relajarse; Chorro mixto de espuma y lluvia para disfrutar de una ducha completa y un chorro mixto de lluvia y masaje combinado potente.

Además, esta ducha tiene menor consumo de agua gracias a un accesorio de ahorro de agua.

La integración de la ducha también facilita la limpieza. Al prescindir de más paneles o puertas que una ducha tradicional, los rincones y las juntas donde se puede acumular suciedad, cal o moho se ven reducidos significativamente.

Alta demanda

Por ello, si quieres hacerte con esta ducha, debes correr a las tiendas de Lidl a conseguirla cuanto antes, debido a que su bajo precio va a propiciar que vuele. Recuerda que la puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl, como en este enlace de la famosa cadena de supermercados alemana.